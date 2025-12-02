Marketing – Paramount+ si lega ai “Gunners”.

Paramount+ è diventato partner ufficiale dell’Arsenal grazie a un accordo storico che unisce il mondo del calcio e quello dell’intrattenimento per i tifosi di tutto il mondo.

La partnership vedrà giocatori dell’Arsenal, leggende del club e tifosi riunirsi per celebrare alcune delle serie iconiche di Paramount+, tra cui Landman, con Billy Bob Thornton, Demi Moore e Sam Elliott, e il grande successo di Guy Ritchie MobLand, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan.

L’Arsenal collaborerà inoltre con Paramount+ su una serie di campagne sui social media e i tifosi vedranno il marchio Paramount+ presente nello stadio durante le partite maschili e femminili sui maxi schermi, nei programmi delle giornate di partita e in altre esperienze e attivazioni dello stadio.

“Siamo entusiasti di unire Paramount+ e Arsenal, due marchi iconici a livello mondiale con tifosi che vivono e respirano passione”, ha dichiarato Marco Nobili, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Generale Internazionale di Paramount+. “Con serie di successo come SpongeBob, South Park, Landman, Yellowstone e altre ancora, stiamo creando esperienze che celebrano il lavoro di squadra, valorizzano il gioco e uniscono i tifosi. Questa partnership dà vita al dramma, alla comicità e ai momenti indimenticabili di entrambi i mondi, in campo e oltre”.

Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paramount+ nella nostra famiglia Arsenal. È un marchio di intrattenimento globale di livello mondiale e siamo entusiasti di lavorare insieme e creare nuovi modi per far sentire i nostri tifosi ancora più vicini al club. La loro competenza, creatività e investimenti rafforzano la nostra capacità di offrire esperienze straordinarie ai nostri tifosi e sostengono la nostra ambizione di competere per i trofei più importanti”.

Le campagne future coincideranno con alcuni dei lanci più importanti su Paramount+ durante la stagione 2025-2026. La prima di queste, creata per celebrare il ritorno del dramma di successo di Taylor Sheridan, Landman, a novembre, vedrà i giocatori della prima squadra dialogare con Sharky, tifoso di lunga data dell’Arsenal e influencer sui social media, insieme a Eberechi Eze, William Saliba e Gabi Martinelli.

I contenuti successivi, ispirati a diversi programmi Paramount+, presenteranno diversi giocatori della prima squadra maschile e femminile. (fonte: www.arsenal.com)