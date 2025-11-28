Across diventa Digital Sponsor ed eSports Partner dell’U.S. Lecce

Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, l’U.S. Lecce sceglie un Digital Sponsor avviando una partnership che unisce innovazione, territorio e community

Across, Digital Solution Company con sedi a Torino, Lecce e Madrid, consolida il proprio legame con il territorio salentino diventando Digital Sponsor ed eSports Partner dell’U.S. Lecce per la stagione 2025/2026. Un accordo che segna un primato nella storia del Club: Across diventa infatti il primo Digital Sponsor nella storia del Lecce Calcio, segnando un passaggio simbolico nell’evoluzione del rapporto tra brand, territorio e sport.

La partnership nasce sulla scia dello sviluppo territoriale avviato dall’azienda con l’apertura del nuovo Contact Center di Lecce, inaugurato questo ottobre, un progetto che ha portato competenze, occupazione e innovazione digitale nel Salento e che rappresenta il centro operativo di un modello di customer acquisition full digital già adottato con successo da Across in ambito nazionale. La scelta di legarsi al Lecce Calcio attraverso una sponsorship che coinvolge l’area sportiva e quella eSports rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda sul territorio e al tempo stesso apre la strada a nuove modalità di attivazione digitale.

La partnership verrà presentata ufficialmente in occasione della partita Lecce–Torino, in programma domenica 30 novembre all’Ettore Giardiniero, gara valida per la tredicesima giornata di serie A.Per Across, radicata a Torino fin dalla sua fondazione, questo debutto assume un valore speciale, avviando un dialogo tra il proprio luogo d’origine e la propria nuova sede nel Sud Italia.

Sul piano strategico, l’accordo prevede da un lato la sponsorship legata alla prima squadra, dall’altro la collaborazione con la divisione eSports del Club, un ambito che riflette in pieno la vocazione digitale dell’azienda. La combinazione di questi due mondi permette ad Across di inserirsi nella comunicazione del Lecce con un approccio trasversale, capace di dialogare con la fanbase sportiva, con le community digitali e con il territorio.

“Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale del percorso che abbiamo avviato a Lecce con l’apertura del nostro Contact Center” – dichiara Sergio Brizzo, CEO di Across. “Essere il primo Digital Sponsor nella storia del Club e allo stesso tempo eSports Partner è per noi motivo di grande orgoglio. Significa connettere territori, culture e fidelizzare community attraverso il digitale e nuove opportunità, valorizzando ciò che ci unisce — la capacità di innovare. Torino è la nostra casa, ma Lecce è diventata il luogo in cui stiamo costruendo nuove competenze e una nuova storia da condividere nel nostro percorso di crescita”.

La storia dell’U.S. Lecce, fondata nel 1908, è caratterizzata da un forte legame con il territorio, da un’identità sportiva unica e da una community capace di unire il Salento sotto un’unica bandiera. Negli ultimi anni, il Club ha investito in infrastrutture, fan experience e progetti digitali che hanno contribuito a rafforzare la sua presenza nel panorama calcistico nazionale della Serie A, creando un terreno fertile per iniziative come questa, in cui sport, innovazione e strategie di comunicazione convergono.

Con questo nuovo accordo, Across consolida il proprio posizionamento come player capace di attivare progetti ad alto valore strategico, mentre il Lecce rafforza ulteriormente la propria capacità di dialogare con un ecosistema di partner con cui continuare a sostenere il proprio successo.