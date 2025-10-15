Marketing – Mercato Centrale nuovo business partner della Fiorentina. Entra nel circuito di fidelizzazione “InViola”.

ACF Fiorentina ha ufficializzato Il Mercato Centrale di Firenze nel ruolo di nuovo Business Partner del club Viola. Mercato Centrale è un hub dedicato ai sapori e alle tradizioni dell’enogastronomia italiana e fiorentina, situato nel cuore della città.



Il brand entrerà inoltre nel circuito InViola, il programma di fidelizzazione della Fiorentina: un’opportunità per i tifosi, che avranno un motivo in più per visitare Il Mercato Centrale. Parallelamente, la Fiorentina sarà presente al suo interno con spazi dedicati su led e maxischermi: un touch point strategico per intercettare i flussi turistici e far conoscere i colori Viola a un pubblico sempre più ampio, anche internazionale.