Marketing – LeoVegas.news si conferma top sponsor della “Dea”.

Atalanta e LeoVegas.News hanno annunciato il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2025/26.

L’infotainment magazine, parte della famiglia nerazzurra dal campionato 2020/21, continuerà ad avere il title di Top Sponsor.

Nato nel 2021, LeoVegas.News è gestito da Winga che è parte del gruppo di giochi e intrattenimento svedese LeoVegas, acquisito nel 2022 dal gruppo MGM Resorts International.

Si posiziona come l’infotainment magazine di riferimento per gli appassionati sportivi italiani con contenuti dedicati al mondo dello sport, approfondimenti esclusivi con i grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale e statistiche non solo legate al mondo del calcio.