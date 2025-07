Report – Annual Review di Football Finance: l’analisi della stagione 2023/2024.

(di Olivia Carbone) – Deloitte (azienda internazionale specializzata in consulenza e revisioni) ha pubblicato l’Annual Review di Football Finance del 2025 (nella foto in primo piano la cover del report in esame), prendendo in considerazione la stagione 2023/2024, un’annata che ha visto il calcio europeo in ottima forma. Il mercato del calcio in Europa è cresciuto dell’8%, ottenendo il record di 38 miliardi di euro. Per la prima volta nella storia, i cinque campionati considerati come i ‘Big Five’, hanno contribuito con più di 20 miliardi di euro, superando così la quota del 50%. Si tratta di un aumento del 3% rispetto alla stagione 2022/2023.

La stagione 2023/2024 ha confermato un trend posto in evidenza nel corso degli ultimi anni. I club europei stanno tentando di avere più controllo sui propri ricavi, riducendo così il rapporto di dipendenza sui canali broadcast. I cambiamenti nel mondo economico stanno costringendo le società a trovare un nuovo assetto, in modo da bilanciare la competitività della squadra con il benessere economico. Un esempio è il Real Madrid, che, nella stagione 2023/2024, ha generato 1 miliardo di euro di entrate, grazie ai lavori a cui è stato sottoposto lo stadio Bernabéu.

I ‘big five’ hanno ottenuto successo nel mondo commerciale e del marketing, con una crescita del 6%, pari a 0.5 miliardi di euro. In questo campo, si sono messi in mostra i club italiani e quelli inglesi, che hanno guadagnato nuovi sponsor. La stagione 2023/2024 ha visto il Real Madrid e il Liverpool ottenere un ricavo di 3 miliardi nei matchday, una crescita di 0.2 miliardi.

Nonostante la differenziazione, più della metà del ricavo dei club è dipeso dai canali broadcast, che hanno contribuito con 9.4 miliardi di euro. Rispetto alla stagione 2022/2023, il contributo dei broadcast è aumentato solo dell’1%. Per il secondo anno di fila, si tratta del flusso di entrate più lento.

Non solo note positive: il dato negativo dell’M&A

L’Annual Review di Deloitte non mette in luce solo aspetti positivi. Nella stagione 2023/2024, l’analisi di Sports Investment Outlook ha rivelato che il mondo sportivo ha subito un declino del 15% nell’A&M, ovvero la realtà delle fusioni e acquisizioni. Si tratta di una battuta d’arresto dopo il trend positivo che aveva seguito la pandemia. Nonostante il declino, l’interesse per il calcio europeo rimane alto, soprattutto oltreoceano.

Il calcio femminile

L’Annual Review di Football Finance non si occupa esclusivamente del calcio maschile, ma considera anche quello femminile. Il report illustra come la Super League abbia ottenuto una crescita del 34%, raggiungendo un ricavo del 65 milioni. Grazie alla competizione, ogni club ha ricavato in media 5.4 milioni di sterline, un dato in crescita del 34% rispetto alla stagione precedente. Arsenal, Chelsea, Manchester United e Manchester City sono considerabili i ‘top four’ dell’edizione 2023/2024, avendo generato due terzi del ricavo totale tra le dodici società impegnate nella WSL. Il ricavo commerciale continua ad avere una grande importanza nel mondo della Women Super League, rappresentando il 40% del ricavo dei club partecipanti.