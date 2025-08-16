Marketing – LA28 si apre alla titolazione delle venues olimpiche. Novità assoluta nella storia commerciale dei Giochi.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, il LOC di LA28 (dal 14 al 30 luglio 2028) ha creato l’opportunità di implementare i diritti di denominazione (naming rights) nei luoghi di gara. Questo cambiamento storico si applicherà ai principali impianti sportivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028 a Los Angeles e supporterà la più grande raccolta di entrate commerciali nella storia dello sport a cinque cerchi.

LA28 ha annunciato il “Comcast Squash Center”, gli Universal Studios e l’Honda Center, come i primi impianti a ottenere una denominazione ufficiale per i Giochi di LA28.

“Dal momento in cui abbiamo presentato la nostra candidatura, LA28 si è impegnata a ripensare cosa sia possibile per i Giochi,” ha dichiarato il Presidente e Presidente del Consiglio di LA28, Casey Wasserman. “L’annuncio storico di oggi mantiene questa promessa, creando il primo programma di diritti di denominazione per impianti nella storia olimpica e paralimpica, sostenendo allo stesso tempo la missione di LA28 di organizzare Giochi completamente finanziati da privati e senza nuove costruzioni. Queste partnership pionieristiche con Comcast e Honda, insieme ad altri partner futuri, non solo genereranno entrate fondamentali per LA28, ma introdurranno un nuovo modello commerciale a beneficio di tutto il Movimento. Siamo grati al CIO per aver reso possibile questa trasformazione.”

L’annuncio dà il via ad un nuovo flusso di entrate per LA28 e per la USOPP (U.S. Olympic and Paralympic Properties), la joint venture commerciale tra LA28 e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC).

Con questo nuovo programma “pilota”, i partner qualificati di LA28 avranno l’opportunità di mantenere i diritti di denominazione già esistenti anche durante i Giochi, oltre ad assicurarsi ulteriori asset di marketing per rafforzare le loro attività promozionali. Inoltre, fino a 19 impianti temporanei potranno essere oggetto di diritti di denominazione da parte dei partner olimpici e paralimpici mondiali e dei partner di LA28. Al di fuori dei partner con naming rights, continueranno ad applicarsi le politiche standard di neutralità visiva (clean venue).

Questa novità assoluta per i Giochi è stata resa possibile in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale, con le prime opportunità di acquisizione dei diritti riservate ai partner già esistenti del programma TOP (The Olympic Partner).

Il Comcast Squash Center agli Universal Studios ospiterà il debutto del squash come sport olimpico in uno dei set cinematografici più iconici di Hollywood – Courthouse Square – un’ambientazione immediatamente riconoscibile per i fan del cinema di tutto il mondo. Come già annunciato, il Peacock Theater ospiterà le fasi finali della boxe e il sollevamento pesi durante i Giochi Olimpici, oltre al goalball durante i Giochi Paralimpici.

“I Giochi Olimpici di Parigi 2024 ci hanno ricordato che lo sport ha il potere di ispirare il mondo. Siamo onorati di collaborare con LA28 per contribuire a portare i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi più spettacolari negli Stati Uniti per la prima volta in oltre 30 anni,” ha dichiarato Jennifer Khoury, Chief Communications Officer di Comcast Corporation. “Dall’ospitare il debutto olimpico dello squash al trasmettere LA28 al pubblico statunitense su NBC e Peacock, e come partner fondatore del Comitato Organizzatore del 2028 e sponsor orgoglioso del Team USA, ci stiamo unendo in tutta la nostra azienda per sostenere questo momento storico.”

Come prima arena di sempre a mantenere il proprio nome durante i Giochi Olimpici, l’Honda Center ad Anaheim, California, offrirà i suoi servizi di alto livello e una visibilità ottimale agli spettatori per ospitare la competizione di pallavolo olimpica.

“Come partner fondatore di LA28, Honda è estremamente orgogliosa che una struttura sportiva e di intrattenimento di livello mondiale come il Honda Center possa salire sul palcoscenico internazionale per alimentare i sogni olimpici al massimo livello,” ha dichiarato Ed Beadle, Vicepresidente dei Servizi Digitali e Marketing di American Honda Motor Co., Inc. “Abbiamo collaborato con il Honda Center per quasi due decenni e siamo entusiasti che possa contribuire a mettere in mostra la California del Sud durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.”

Si prevede che altri partner per i diritti di denominazione verranno annunciati per gli impianti di gara di LA28 man mano che prosegue il conto alla rovescia di tre anni verso i Giochi. L’elenco completo degli impianti di gara sarà disponibile su LA28.org.