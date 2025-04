MMA – La UFC sbarca in Azerbaigian. La Fight Night al Baku Crystal Hall.

Il prossimo 21 giugno 2025, la Ultimate Fighting Championship (UFC) farà il suo debutto in Azerbaigian con l’evento UFC Fight Night, che si terrà al Baku Crystal Hall di Baku. E’ la prima volta assoluta di un evento UFC in questa parte dell’Asia, portando le arti marziali miste nel 31º host-country nella storia della promotion americana. Con questa operazione si apre di fatto la stagione estiva della UFC. Il main event azero vedrà la sfida tra il peso massimo leggero Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr. Originariamente programmato per aprile, l’incontro è stato posticipato a causa di un infortunio dello stesso Hill alla gamba, ma ora è pronto a infiammare il pubblico di Baku.

In questo evento è programmato anche il ritorno di Kyoji Horiguchi, ex campione mondiale dei pesi mosca (in diverse promotion come Bellator e RIZIN). Quest’ultimo punta a diventare il primo campione giapponese della UFC. Sfiderà nel co-main event di UFC Baku il fighter russo Tagir Ulanbekov (n° 10 del ranking).