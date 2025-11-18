Marketing – La FITP lancia il circuito SportPay

La Federazione Italiana Tennis e Padel lancerà SportPay (nella foto in primo piano il logo del nuovo circuito), il primo circuito di pagamento dedicato al mondo dello sport, che consentirà ad affiliati e tesserati di scambiare denaro a costo zero (P2P).

L’iniziativa comporta i seguenti vantaggi per i circoli:

• Liquidità sempre disponibile senza più anticipazioni ad inizio anno

• Transazioni istantanee con tutti gli iscritti a SportPay

• Incassi e pagamenti per le attività federali senza commissioni

Anche i tesserati potranno godere di vantaggi:

• Nuova app per scambiare denaro con i compagni di gioco, per pagare il campo o il maestro, tutto con transazioni gratuite

• Tessera federale trasformata in carta di pagamento

• Accesso a promozioni esclusive (loyalty program)

“Pensiamo di essere ancora una volta antesignani nel cercare di rendere la nostra Federazione più moderna e più efficiente – ha dichiarato di recente il presidente della FITP Angelo Binaghi – e crediamo che questi nostri sforzi da un punto di vista promozionale e amministrativo si trasformino, nel medio e lungo periodo, anche in ulteriori risultati agonistici di livello mondiale“. (fonte: FITP)