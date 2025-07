Marketing – Decathlon si lega alla Tezenis basket Verona (A2).

Tezenis Verona (realtà cestistica attualmente militante in A2) ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione con Decathlon, azienda leader mondiale nel settore della produzione e distribuzione di articoli sportivi, che diventa sponsor tecnico e fornitore ufficiale del club scaligero per le prossime due stagioni sportive.

L’accordo interesserà la prima squadra, il settore giovanile e il minibasket, con Decathlon chiamato a coprire il ruolo ddi partner tecnico a 360° dell’intero progetto sportivo della Tezenis Verona.

Giorgio Pedrollo, Vicepresidente di Tezenis Verona, ha commentato il nuovo accordo: “Siamo molto felici di iniziare questo percorso insieme a Decathlon, un marchio che condivide i nostri stessi valori e che rappresenta un punto di riferimento per chi vive lo sport con passione, serietà e visione. Questa partnership rappresenta per noi un’opportunità concreta per rafforzare il nostro impegno verso i giovani, il territorio e l’innovazione, con l’obiettivo di far crescere tutto il nostro movimento, dentro e fuori dal campo.”

“Con entusiasmo annunciamo la nuova partnership tecnica tra Decathlon e Tezenis Verona, valida per le prossime due stagioni. Un accordo che non si limita alla fornitura di abbigliamento e attrezzature per Prima Squadra, Settore Giovanile e Staff, ma si estende alla promozione condivisa e alla distribuzione del merchandising ufficiale. Un passo concreto che conferma il nostro impegno nello sport professionistico, promuovendo accessibilità, qualità e valori condivisi.” , affermano Gianluca Sgarlata – Sales B2B Europe Leader, Matteo Galata – Sales Manager B2B (Decathlon Italia), Luigi Boccia – B2B Partnership Leader (Decathlon Italia).

La stagione 2025-2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo per Tezenis Verona, affiancata da un partner prestigioso, che accompagnerà con orgoglio e passione ogni atleta della grande famiglia gialloblù: dai più piccoli del minibasket, agli atleti del settore giovanile, fino appunto ai professionisti della prima squadra.

L’accordo verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà lunedì 21 luglio 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Hospitality del Pala AGSM AIM di Verona.