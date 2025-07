Merchandising – Macron presenta il nuovo kit gara Home del Wrexham FC.

Dopo aver annunciato il rinnovo pluriennale della loro partnership, Macron e il Wrexham AFC hanno presentato ufficialmente l’atteso Home Kit 2025/26 (nella foto in primo piano) con cui il club gallese affronterà la Championship dopo aver conquistato la terza promozione consecutiva. L’impatto globale di questa partnership e di questo lancio è evidenziato dall’organizzazione di tre eventi speciali che si terranno in giro per il mondo: nel nuovo Club Shop del Wrexham AFC di Eagles Meadow (Wrexham), a New York negli spazi del celebre negozio Pelé Soccer e a Melbourne in quelli di Ultra Football.

La nuova ‘Home’ 2025-26 del Wrexham AFC è un omaggio all’heritage del club gallese e, nello specifico, si caratterizza per un design ispirato alla divisa indossata dai Red Dragons tra il 1981 e il 1983. Il colore principale è ovviamente il rosso, ma la maglia è impreziosita dall’utilizzo di un tessuto jacquard con una serie di fini righe verticali tono su tono che creano un elegante gessato contornato da profili bianchi. I dettagli bianco-rossi si ritrovano poi anche sul collo a polo e sulle maniche. Sul petto, a destra, ricamato in bianco spicca il Macron Hero, mentre al centro è ricamata la patch con lo stemma del Wrexham AFC. Infine, il backneck è personalizzato con un’etichetta a sfondo rosso sulla quale campeggiano la scritta WREXHAM IS THE NAME, il logo Macron e la sigla Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus in Italia.

Sul fondo maglia, a sinistra, è stampato, tono su tono, il disegno del Gresford Colliery Memorial e il numero 266 in riferimento al tragico disastro del 22 settembre 1934 nella miniera di carbone nel quale persero la vita 266 minatori. Sempre sul fondo maglia l’esclusivo tape interno personalizzato su sfondo rosso porta la scritta HISTORY ONLY TELLS A STORY, frase tratta dall’inno del club gallese, ripetuta e intervallata dal disegno del drago, simbolo della squadra.

Il nuovo kit casalingo prevede una doppia opzione per i pantaloncini: bianchi con coulisse rosse o rossi con coulisse bianche. I calzettoni rossi hanno il bordo superiore bianco con due fini righe orizzontali rosse e una banda bianca all’altezza della caviglia con il Macron Hero in rosso all’interno.

L’Home Set del Wrexham AFC, così come tutti i capi tecnici che Macron produce per i propri club partner, è realizzato in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata. Il principale tessuto utilizzato è Eco Lanman. La presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano al capo leggerezza e una perfetta traspirabilità.

Il nuovo Home Kit del Wrexham AFC sarà disponibile per l’acquisto nei negozi ufficiali del Wrexham AFC e online – a partire dalla sera del 10 luglio – su wrexhamafc.co.uk (per i clienti nel Regno Unito) e su wrexhamafcstore.com (per i clienti del resto del mondo).