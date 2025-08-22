Marketing – Bet365.scores sulla maglia del Cagliari: quinto club-partner della stagione 2025/26.

Come anticipato nella ricerca “Sporteconomy Jersey Sponsor Index” 2025/2026 (ripresa di recente da diverse testate tra cui Ansa.it, Primaonline e Agimeg), di cui l’agenzia stampa Sporteconomy è ideatrice e proprietaria (quest’anno, nel ventennale della media company, è stato tagliato il traguardo della 16ima edizione), Bet365scores (marchio britannico di infotainment), dopo i contratti di sponsorship con Torino, Udinese e Pisa, approda anche sulla divisa del Cagliari calcio andando a coprire il format di sleeve sponsor per l’intera stagione (in sostituzione alla casa sarda di prodotti lattiero-caseari Arborea). L’annuncio è stato dato, nelle ultime ore, sui social del club rossoblù (nella foto in primo piano il messaggio di benvenuto) e dell’azienda Bet365scores. L’azienda di scommesse sportive (con sede nel Regno Unito, a Stoke-on-Trent, è già da un anno tra i partner della Uefa Champions League) arriva così a cinque squadre-partner di Serie A, perchè, oltre alle suddette quattro (solo il Toro non è sleeve, perchè si posiziona sulla divisa come second), bisogna aggiungere il contratto di “official infotainment partner” sottoscritto, nelle settiane precedenti, con i campioni d’Italia del Napoli.

Come ricordato nell’ultima edizione di Sporteconomy Jersey Sponsor Index il numero di brand del comparto infotainment (ex betting, per aggirare legalmente il Decreto Dignità) sono quattro: appunto Bet365scores (4/5 club), Betway.scores (sulla maglia della Fiorentina come sleeve e nel ruolo di top partner del Bologna), Admiralbet.new (second sponsor del Parma FC) e Betsson.sport (main sponsor dell’Inter con il contratto più oneroso: 28 milioni di euro). Solo Fly Emirates (30 milioni) investe di più su una maglia di calcio italiana nella stagione in arrivo.

Sempre secondo quanto risulta a Sporteconomy, nei prossimi mesi il governo Meloni, su impulso del suo coordinatore allo Sport (il senatore di FdI Paolo Marcheschi) e del ministro per lo Sport e i Giovani (Andrea Abodi), andrà fortemente ad accelerare per mettere la parola fine agli effetti di legge del Decreto Dignità. Unica possibilità di rallentamento l’intervento in forze delle opposizioni alla riapertura dei lavori parlamentari, con l’obiettivo mai nascosto di mantenere in vita (dopo sei lunghi anni) tutti i divieti di pubblicità e sponsorizzazione di marchi del betting/gaming nello sport e, più in generale, nel nostro Paese.