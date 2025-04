Marketing – Barilla diventa Official Pasta Partner della F.1

Barilla e Formula 1 annunciano una nuova partnership: una collaborazione pluriennale in ambito marketing. In qualità di partner ufficiale, Barilla avrà una forte presenza sia in pista che fuori. I fan potranno visitare i Barilla Pasta Bar all’interno del Paddock Club di Formula 1 e nell’area Paddock. Ci saranno anche segnaletica a bordo pista, attivazioni digitali e promozioni per i consumatori.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barilla nella famiglia di Formula 1, una collaborazione che profuma di passione e tradizione…”.

About Barilla Group

Barilla è un’azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Fu fondata dal bisnonno Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877. Oggi Barilla è famosa in Italia e nel mondo per la qualità dei suoi prodotti alimentari. Con i suoi brand – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Back To Nature e Pasta Evangelists – promuove una alimentazione gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e allo stile di vita italiano.

Quando Pietro ha aperto il suo negozio 145 anni fa, lo scopo principale era quello di fare del buon cibo. Oggi quel principio è diventato il modo di fare business di Barilla, con 9.000 persone che lavorano per l’azienda e di una filiera che condivide i suoi valori e la passione per la qualità