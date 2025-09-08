Mapei sponsor del Getafe (LaLiga) per tre anni

Il marchio Mapei si legherà per i prossimi tre anni (in qualità di sponsor) al Getafe CF (club spagnolo della Liga con sede nell’omonima città, nell’area metropolitana di Madrid – nella foto il logo ufficiale). in Italia, Mapei sarà il nuovo sponsor di maglia della formazione iberica (in questa nuova stagione sesta nella classifica provvisoria). Da decenni supporta le attività dell’U.S. Sassuolo (nel 2013 il gruppo ha acquistato lo stadio di Reggio Emilia. Sei anni più tardi ha inaugurato il centro sportivo (Mapei Football Center) a Sassuolo. Attualmente i club calcistici sostenuti (a livello economico) da Mapei sono ben sei: Lanus in Argentina, Tauro Futbol Club a Panama, KIL Toppfotball in Norvegia, Dunav Ruse in Bulgaria, oltre al Sassuolo (Serie A italiana) e da questa settimana il Getafe in Spagna.