Macron vestirà la Federcalcio albanese (FSHF) fino al 2027

La Federazione calcistica dell’Albania e Macron proseguono la loro partnership iniziata nel 2016, quando le “Aquile” conseguirono la storica qualificazione alla fase finale del campionato europeo. La realtà italiana e la Federazione albanese hanno ufficializzato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica del brand italiano fino al 2027 (si stima un investimento annuo di 4 milioni di euro per i prossimi 5 anni – fonte: Sporteconomy).

La Nazionale albanese, attualmente allenata dall’italiano Edy Reja, è stata la prima Nazionale di calcio ‘vestita’ da Macron e il legame con la FSHF (Federata Shqiptare e Futbollit) si conferma basato su solidi rapporti personali e su un progetto che anno dopo anno si sviluppa e cresce. Oltre alla fornitura alle Nazionali maschili e femminili, il nuovo accordo prevede la possibilità di fornire abbigliamento tecnico a tutte le formazioni giovanili delle Academy legate alla Federazione.

“Rinnovare una partnership significa avere una comune visione di quello che è un progetto a lungo periodo. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Il rapporto con la FSHF è basato innanzitutto sull’amicizia e rispetto reciproco, così come sulla condivisione di valori sportivi fondamentali. Siamo felici di continuare al fianco delle Nazionali albanesi e di supportarle tecnicamente su tutti i campi e nelle manifestazioni nelle quali saranno impegnate. Il nostro impegno è quello di fornire prodotti di altissimo profilo sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del design. I giocatori e i tifosi avranno a disposizione capi che rappresenteranno al meglio lo spirito e l’identità di questa grande Nazionale”.

“Vorrei ringraziare Gianluca Pavanello che è venuto personalmente a Tirana per consolidare il rapporto con il calcio albanese” – queste le parole di Armand Duka, Presidente della Federcalcio albanese – La storia del nostro rapporto con questa azienda è iniziata nel 2015 ed è stata una storia di successo, poiché con Macron abbiamo fatto la vera storia. Abbiamo partecipato a “Euro 2016”, abbiamo avuto risultati positivi. È uno dei nostri partner più importanti. Per la prima volta con Macron abbiamo realizzato anche divise personalizzate, come avete già visto e continueremo a farle. Ora con il nuovo contratto si aggiungerà anche il progetto “La Mia Uniforma” che consiste nel fornire divise gratuite per ogni atleta che gioca a calcio in Albania. Macron è un marchio di valore mondiale e anche nel mercato albanese ha un ruolo molto importante e ringrazio questa azienda per il supporto continuo che fornisce alla nostra Federazione”.