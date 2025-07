Macron prolunga la partnership con il Crystal Palace (EPL).

Macron e il Crystal Palace Football Club (CPFC) hanno annunciato il rinnovo della partnership tecnica, proseguendo così la loro solida e fruttuosa collaborazione, impreziosita in tempi recenti dalle eccellenti stagioni delle “Eagles” in English Premier League e dalla storica vittoria della FA Cup 2024/25.

Dalla ripresa della collaborazione nel 2022, Macron e il Crystal Palace hanno lavorato fianco a fianco per creare una serie di divise distintive che potessero celebrare l’identità del club: dalla maglia vincitrice della FA Cup, diventata ormai iconica, fino al ritorno dello storico stemma del 1861. Al centro di questa collaborazione c’è la costante ricerca dell’eccellenza, raggiunta attraverso una perfetta combinazione di creatività italiana e spirito internazionale, esplorando grafiche innovative e materiali all’avanguardia che rendono ogni divisa proposta da Macron per il Crystal Palace unica, confortevole e immediatamente riconoscibile.

https://www.instagram.com/reel/DLm_2sqsezh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=dWd2eGM2ZjF3MWx2

Il rinnovo pluriennale dell’accordo prevede che Macron continui a fornire tutte le divise da gara, l’abbigliamento da allenamento, i capi per i viaggi e gli accessori, sia per i giocatori che per i tifosi del Crystal Palace. Le due realtà sono inoltre già al lavoro per lo sviluppo e la presentazione delle future collezioni, che uniranno materiali ad alte prestazioni, design ricercato e un forte legame con la tradizione del club.

Gianluca Pavanello, CEO di Macron, ha dichiarato: «Quest’anno abbiamo vissuto da vicino uno dei momenti più emozionanti della storia del Crystal Palace. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo capitolo storico e siamo altrettanto felici di poter continuare questo percorso di successo insieme. Con il Crystal Palace desideriamo crescere fianco a fianco in un cammino condiviso ispirato a valori come lealtà, determinazione, passione, sacrificio e rispetto. Questi valori sono quelli che ci guideranno nella creazione di collezioni sempre più esclusive, accattivanti e performanti, che esprimano al meglio lo spirito e il senso di appartenenza a questi colori».

Steve Parish, Chairman del Crystal Palace, ha affermato: «Macron si è dimostrato un partner eccezionale per il Crystal Palace, e questo rinnovo rappresenta un passo naturale in una collaborazione di grande successo. Insieme abbiamo creato alcune delle divise più memorabili della storia recente del club, e questo nuovo accordo consolida tutto ciò che abbiamo costruito finora. Dalla qualità dei loro prodotti ai valori condivisi e alla passione per il calcio, non vediamo l’ora di proseguire questa stretta collaborazione nelle stagioni a venire».

Il rinnovo della partnership è stato annunciato anche sui canali social attraverso la pubblicazione di un video dedicato che celebra le divise delle passate stagioni e guarda al futuro.