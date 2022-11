Macron prolunga il rapporto di partnership con l’Omonia FC

Prosegue e si rafforza ulteriormente la collaborazione tecnica tra Macron e Omonia F.C. (polisportiva con sede a Nicosia, capitale cipriota), grazie al rinnovo e prolungamento fino al 2027 dell’accordo di partnership con lo storico club, ai vertici del calcio cipriota. Un rapporto iniziato nel 2019 e che in questi anni ha portato alla creazione di kit gara e linee di merchandising che hanno esaltato la storia e l’identità della squadra biancoverde.

La stretta collaborazione con l’Omonia FC (attualmente 6° nella serie A cipriota) ha permesso di realizzare capi tecnici in grado di combinare l’alta qualità e tecnicità dei materiali, l’attenzione ai dettagli e il design estremamente curato, alla storia, ai simboli e al territorio che il club rappresenta, rendendo ogni volta i kit gara capi davvero unici. Un percorso che continua e che permetterà ai giocatori e ai tifosi di poter indossare nuove maglie che esprimano al meglio l’amore e il senso di appartenenza ai propri colori.

“Siamo davvero felici di continuare il percorso intrapreso tempo fa insieme all’Omonia FC. – ha dichiarato Erica Macchiavelli, Area Manager di Macron – L’ottimo rapporto che si è instaurato con il club ha permesso di sviluppare collezioni che hanno sempre saputo esprimere al meglio l’identità di una squadra che ha fatto la storia del calcio cipriota. Un cammino che proseguiamo con entusiasmo per raccontare insieme ancora tanti successi”.

“Il rinnovo del nostro accordo con Macron è la naturale conseguenza del rapporto che abbiamo costruito in questi tre anni. Siamo pienamente soddisfatti della qualità dei prodotti Macron. Il fatto che i nostri tifosi esprimano la loro preferenza e il loro supporto a Macron è di vitale importanza. Troviamo che ci sia uno sforzo reciproco e sincero per raggiungere il miglior livello possibile di comunicazione, comprensione e rispetto ed è anche chiaro che la nostra collaborazione si basa su principi come la professionalità e la coerenza, valori che sono estremamente importanti e necessari. Siamo felici che questa partnership continui. Omonia ha festeggiato i momenti salienti della sua storia moderna indossando le maglie che Macron disegna e realizza in esclusiva per la squadra più popolare nel nostro Paese. Ci auguriamo di vivere ancora più successi nel prossimo futuro insieme a Macron”. Queste le parole di Demetris Grigori, vice presidente dell’Omonia FC.