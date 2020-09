Macron in Europa al fianco di 21 brand calcistici. E’ il 3° brand di sportswear in termini assoluti

Macron, l’azienda italiana leader nel mercato internazionale dello sportswear e terzo più importante brand nel settore delle sponsorizzazioni tecniche a livello di club calcistici europei, è rappresentata da ben 21 club in 17 Paesi diversi (considerando accesso diretto ai gruppi e preliminari) nelle due più importanti competizioni calcistiche per club in Europa: UEFA Champions League edEuropa League.

In UEFA Champions League, Lazio (Italia) e Club Brugge (Belgio) hanno accesso diretto alla fase a gironi, mentre Viktoria Plzen (Rep.Ceca), PAOK Salonicco (Grecia), Stella Rossa Belgrado (Serbia) e Omonia Nicosia (Cipro) sono impegnate nel turni preliminari. Due gli accessi diretti anche in Europa League con Real Sociedad (Spagna) e OGC Nice (Francia), ai quali si aggiungono, impegnati nei preliminari, Sporting Clube de Portugal (Portogallo), APOEL Nicosia (Cipro), Hajduk Spalato (Croazia), Lech Poznan (Polonia), Honved (Ungheria), DAC 1904 (Slovacchia), Zrinjski Mostar e Željezničar (Bosnia), Škendija (Macedonia), Barry Town e Bala Town (Galles), Vikingur Reykjavik (Islanda) e Motherwell (Scozia).

Macron non è solo rappresentata da tutti questi club: il Macron Hero sarà comunque presente in ogni partita di UEFA Champions League e di Europa League perché, dallo scorso anno, il brand italiano è “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”, prima azienda italiana a fornire tutto il materiale tecnico al settore arbitrale UEFA e quindi a tutti i direttori di gara impegnati nella direzione delle sfide europee.

“UEFA Champions League ed Europa League sono gli appuntamenti continentali più importanti a livello di club. Essere presenti con così tanti e importanti club ed essere rappresentati anche dai migliori arbitri UEFA, accresce ulteriormente la visibilità del nostro brand. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Ogni squadra, oltre alla passione e all’impegno, mette in campo la propria storia, che noi raccontiamo con la stessa passione e impegno, realizzando per loro maglie uniche che portano dentro l’orgoglio e l’emozione di prendere parte a queste grandi sfide calcistiche. A tutti i nostri club auguriamo di raggiungere il miglior risultato possibile”.a