L’Udinese sbarca su Amazon con il nuovo brand store bianconero

L’Udinese sbarca su Amazon per espandere ulteriormente il proprio brand. A partire da questo oggi sarà infatti disponibile sul sito di e-commerce il nuovo Brand Store di Udinese calcio.

L’obiettivo di Udinese è quello di essere ancora più vicino ai propri tifosi, in Italia e all’estero. Questo momento di distanza obbligata non poteva essere più adatto per continuare a portare il mondo Udinese direttamente nelle mani dei propri fans. Il nuovo Brand Store su Amazon sarà attivo in questa prima fase nei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. L’ambizione del Club è quella di espandersi ulteriormente anche fuori dall’Europa e in particolare anche in Centro-Sud America per il forte legame esistente con fans e giocatori iconici che hanno sempre rappresentato la politica innovativa internazionale di scouting del Club.

“La nostra presenza su Amazon fa parte della strategia di internazionalizzazione del Club e allo stesso tempo vuole essere un modo per essere al fianco dei nostri tifosi, in Italia e in Europa – dichiara Magda Pozzo – Strategic Marketing Coordinator di Udinese Calcio – Oltre alle nostre maglie ufficiali Macron, nelle prossime settimane lanceremo nuovi prodotti che andranno ad arricchire la nostra linea di merchandising che andrà oltre il solo mondo del calcio. E’ un progetto al quale teniamo molto ed abbiamo dedicato tempo e passione affinchè i nostri fedeli tifosi possano sentirsi sempre identificati con la loro squadra del cuore”.

I fans potranno accedere al nuovo store online dall’indirizzo amazon.it/udinese, attivo a partire da quest’oggi.