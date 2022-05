L’ondata digital della Rai. Il metaverso è la nuova sfida tecnologica

(di Antonio Spina) – Di recente la RAI ha intrapreso la via della digitalizzazione indirizzata sul metaverso. La tv pubblica ha dato seguito alle iniziative della Lega Serie A, con la prima “assoluta” Milan-Fiorentina, primo match di calcio trasmesso in live streaming nella stanza della lega italiana su The Nemesis, con diretta trasmessa solo nell’area geografica del Medio Oriente e del Nord Africa.Una nuova sfida, tecnologica e futuribile, che ha come scopo quello di assicurarsi un upgrade innovativo.

Marinella Soldi, presidente Rai, ha dichiarato: “La sfida delle nuove tecnologie e della transizione digitale è al centro delle attività Rai. Per innovare serve la filiera del prodotto, attraverso l’integrazione tra lineare e digitale; in più, la nostra offerta al cittadino deve essere ampia, credibile di qualità e sempre più personalizzata”.

Ancora continua : “Uno dei temi di maggior interesse in questo momento storico è l’algoritmo di servizio pubblico, per l’offerta digitale, che diversamente dagli algoritmi usati da editori commerciali nasce inclusivo e non considera l’utente un consumatore da condizionare, ma un cittadino da arricchire. Un altro tema è la realtà virtuale, che permette un potenziamento significativo del prodotto abbattendo i costi. Intelligenza artificiale e qr code sono gli strumenti che nel futuro immediato potranno rendere accessibili le teche Rai all’esterno dell’azienda”, ha concluso Marinella Soldi.

Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, ha aggiunto: “La realtà aumentata è stata usata per la prima volta con uno studio virtuale nel Giro d’Italia del 2020. Nel Processo alla tappa abbiamo usato un green screen e una camera cablata, che ci ha permesso di ricreare l’immagine del ciclista sul palco. La stessa tecnologia è stata utilizzata nelle partite di qualificazioni ai Mondiali 2022, nello specifico nel post-partita Italia-Macedonia giocata al” Renzo Barbera” di Palermo. Così abbiamo avuto l’intervista da Giorgio Chiellini come fosse in studio con il conduttore, e Leonardo Spinazzola, che si è presentato in ciabatte ci ha dato il senso di immediatezza che permettono innovazioni di questo tipo.”