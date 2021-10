LIGA, ATLETICO MADRID TERZO PER LIMITE DI STIPENDIO

(di Mattia Celio) – L’Atletico Madrid è certamente una delle pretendenti alla conquista de LaLiga. La squadra allenata da Diego Simeone si trova attualmente la terza posizione (a pari merito con Siviglia) nella classifica del campionato spagnolo. Ma nello stesso tempo occupa la medesima posizione in un’altra classifica: quella per il limite di stipendi.

La stagione di Liga 2021-22 è quella che ha rivisto dopo un anno e mezzo il ritorno degli spettatori negli stadio (al 50% della capienza) ma, nello stesso tempo, quella in cui le squadre risentono maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia. La situazione è stata resa più dettagliata questo giovedì, quando LaLiga ha pubblicato i limiti salariali di ciascun club. In questa classifica l’Atletico Madrid non esce bene.

Come ha riportato Mundo Deportivo, i ‘colchoneros’ sono attualmente al terzo posto come squadra con il limite salariale più alto del campionato dietro a Real Madrid e alla “sorpresa” Siviglia. I ‘blancos’ hanno un limite di stipendio di 739.163.000 euro, di gran lunga il più alto della Liga, la squadra di Lopetegui è ferma a 200.399.00 mentre l’Atletico a 171.606.000 euro, avanti di poco rispetto al Villarreal (159.292.00 euro).

La cattiva notizia è che l’Atletico Madrid è il secondo club che ha dovuto ridurre il limite di stipendio. In totale 81.114.000 euro. Inoltre, il Siviglia ha effettuato un aumento di capitale quest’estate dopo aver aderito all’accordo tra LaLiga ed il fondo britannico CVC Capital Partners. Peggio dell’Atletico ha fatto solo il Barcellona, che ha ridotto di 284.775.000 euro il suo tetto salariale, risultando così il più grande calo de LaLiga.

Secondo la dirigenza dell’Atletico Madrid, questo crollo è dovuto al fatto che “la pandemia ha chiuso per troppo tempo il suo stadio, che di solito genera molte entrate”.