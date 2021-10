F1: IMB RACEWEAR NUOVA PARTNERSHIP DI ALFA ROMEO RACING

(di Mattia Celio) – L’Alfa Romeo Racing rinnova il suo look. Il team di eSport ha avviato una nuova partnership con IMB Racewear. Leader innovativo nel mondo dell’abbigliamento per sim-racing e motorsport, IMB Racewear fornirà ai piloti e al management di Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports Team nuovi kit dalle ultime gare del 2021 e per le stagioni successive.

In base all’accordo, IMB Racewear metterà questi prodotti anche a disposizione dei fan grazie anche al lancio di un negozio online con la gamma Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports. Si tratta di prodotti IMB Racewear completamente personalizzabili, resi tali per dare più libertà di scelta sia per ai gamers che ai fan che, in questo modo, avranno anche la possibilità di accedere a prodotti relativi alle corse simulative e reali su misura per le loro esigenze e aspettative.