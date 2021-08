Libri: Geo Ceccarelli lancia l’ebook “Marketising”, mix tra advertising e marketing

In questa estate italiana piena di successi sportivi, Geo Ceccarelli (creativo, pubblicitario e oggi Chief Growth Officer del gruppo Roncaglia) ci racconta con questo nuovo e-book, dal titolo “Marketising“, com’è cambiato il marketing negli ultimi anni grazie alle piattaforme tecnologiche.

La scoperta sensazionale riguarda l’origine di questa disciplina attribuita all’economista italiano Giancarlo Pallavicini che lo introdusse nel 1959 quando Adriano Olivetti lanciò sul mercato i primi calcolatori.

Oggi il marketing è sempre più relazionale, prima dei prodotti le persone vogliono stabilire relazioni con le marche che devono essere credibili. Questo percorso sta cambiando il modo in cui i brand comunicano. L’advertising e il marketing si fondono insieme, in una nuova disciplina orientata alla relazione, all’ingaggio e alla valorizzazione dei valori, territorio comune tra la marca e le persone. Lo sport da questo punto di vista è un precursore, l’esperienzalità è imprescindibile in questo settore, ma se è vero che le persone non cambiano è altrettanto vero che il contesto invece è mutato e anche il marketing sportivo non può ignorare questo dato.