L’FC Palermo lancia il canale ufficiale sulla piattaforma Tik Tok

(di Antonio Spina) – Debutta il canale TikTok ufficiale del Palermo (neopromosso in Serie B e ad un passo dall’ufficialità del passaggio a City Football Group, holding facente capo allo sceicco emirati Mansour, proprietario del Manchester City) che si aggiunge alla galassia di canali social (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn) dell’area comunicazione rosanero, già attiva su tutte le altre principali piattaforme e sull’app ufficiale.

“Ce l’avete chiesto in tanti. Ma tanti. Troppi forse. Purtroppo no. Non possiamo svelarvi che balsamo usa Luperini.

Però vi possiamo dire com’è il nuovo account ufficiale del Palermo su TikTok.

Ma è un segreto, eh. Non ditelo a nessuno.” Questo l’original way per l’annuncio ufficiale attraverso il profilo Twitter rosanero.