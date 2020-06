L’FC Inter svela le nuove maglie home stagione 2020/2021 prodotte da Nike

Nike e Inter presentano la nuova divisa Home per la stagione 2020-2021 del club. Le iconiche righe nerazzurre del kit Home sono state reinterpretate per la stagione 2020-2021, come tributo alla città di Milano.

Il kit per la stagione 2020-21 si ispira agli elementi chiave della cultura e dei valori della città di Milano, attraverso una particolare reinterpretazione dello stile tradizionale del club.

La nuova divisa Home dell’Inter celebra la città di Milano attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta.

Il kit è “Made of Milano” volendo rappresentare il senso di unità con il capoluogo lombardo e con le persone, parte di una grande community che condivide il senso di orgoglio per la città e il desiderio di innovazione.