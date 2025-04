L’ex fighter UFC Conor McGregor si candida alla presidenza dell’Irlanda: tra provocazione e ambizione politica.

Il celebre ex fighter UFC ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Repubblica d’Irlanda, suscitando un acceso dibattito politico e mediatico. Conosciuto per il suo carattere provocatorio e le posizioni controverse, Conor McGregor (nella foto in primo piano nel ruolo di testimonial di una nota piattaforma di trading) ha dichiarato di voler opporsi al nuovo patto europeo sull’immigrazione, accusando il governo irlandese di non rappresentare adeguatamente il popolo e di non difendere la cultura e l’identità nazionale. Il suo slogan, “Non sarei io al potere come Presidente, popolo irlandese. Saremmo io e te”, riflette la sua retorica anti-establishment e il desiderio di coinvolgere direttamente i cittadini nelle decisioni politiche.

McGregor ha ricevuto l’appoggio di figure di spicco come Elon Musk, che ha commentato positivamente la sua candidatura sui social media. Tuttavia, il suo passato “legale”, caratterizzato da presunte accuse di violenza sessuale e condanne civili, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo alla sua ascesa politica. Nonostante ciò, McGregor continua a mantenere una solida base di sostenitori tra i conservatori e soprattutto i “nazionalisti” irlandesi.​

Il governo irlandese ha recentemente ritardato una riforma che permetterebbe l’elezione diretta del sindaco di Dublino, temendo che McGregor possa candidarsi e ottenere un ampio consenso popolare. Alcuni analisti ritengono che la sua candidatura presidenziale possa essere più una mossa strategica per sfidare l’establishment politico che una reale ambizione di vincere le elezioni. In ogni caso, la discesa in campo di McGregor segna un punto di svolta nella politica irlandese, dove la figura del celebre fighter potrebbe influenzare il dibattito pubblico e le future dinamiche elettorali.