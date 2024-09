L’Everton FC (EPL) si lega per oltre due anni al colosso austriaco Red Bull

(di Alfredo Mastropasqua) – È un inizio di stagione da incubo per l’Everton FC, che ha perso, a sorpresa, le prime 4 partite del campionato di English Premier League (2024/25), prima volta nella storia del secondo club di Liverpool, e, sempre a sorpresa, occupa provvisoriamente l’ultimo posto in classifica assieme al Southampton (entrambi i club con zero punti). Una settimana fa, ad esempio, i Blues erano in vantaggio di 2 gol fino all’86° e hanno subito 3 reti in appena 9 minuti. Una situazione molto difficile anche a livello di spogliatoio, dove inizia a scricchiolare la panchina del mister, il 53enne britannico Sean Dyche (ex difensore di buon livello ai tempi del professionismo).

Migliori risultati, invece, in campo commerciale. L’Everton ha siglato un accordo pluriennale (si parte da una base biennale con opzione per le stagioni successive) con il colosso austriaco delle bevande energetiche Red Bull, da sempre impegnato nel settore delle sponsorizzazioni sportive (nei motorsports, negli sport outdoor, come ad esempio nel beach volley, e da alcuni anni nel calcio).

In base all’accordo, Red Bull diventerà il partner ufficiale per le bevande energetiche del club. Potrà promuovere il proprio marchio a livello globale attraverso i canali “fisici” e online del club di Liverpool.

Il marchio aziendale sarà visibile sui portabottiglie, sui refrigeratori per bottiglie e sulle ghiacciaie presso il complesso di allenamento Finch Farm dell’Everton, nonché durante le partite in casa. I fan dei Blues vedranno il marchio anche sul grande schermo e sui led a bordo campo al Goodison Park e, dalla stagione 2025/26, nella nuova sede dell’Everton. L’Everton Stadium è infatto uno stadio di calcio in costruzione sul Bramley-Moore Dock a Vauxhall, nell’area di Liverpool, che diventerà l’impianto casalingo dell’Everton in vista della stagione 2025-26, in sostituzione del Goodison Park (da sempre “casa” dei Blues).

Richard Kenyon, Chief Commercial and Communications Officer di Everton, ha dichiarato ai media: “Siamo entusiasti di accogliere Red Bull nel nostro portafoglio di partnership e siamo davvero lieti che un marchio così rinomato e innovativo a livello mondiale abbia scelto di collaborare con Everton…Impegnandoci in una partnership a lungo termine, abbiamo l’opportunità di lavorare insieme per esplorare iniziative e attivazioni entusiasmanti, in particolare da quando ci trasferiremo nel nostro nuovo stadio la prossima estate…Questo accordo è l’ultimo che il club si è assicurato negli ultimi mesi e testimonia la dedizione e il talento all’interno del nostro team di partnership”.

E’ il secondo accordo commerciale siglato da Red Bull nel mondo del calcio nelle ultime settimane. Precedentemente infatti c’è stato, in Italia, la firma con il Torino FC (Serie A) di Urbano Cairo, di cui è diventato “official partner & energy drink” per la stagione agonistica in corso (nella foto sopra una immagine del nuovo sodalizio).