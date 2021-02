L’evento Cortina2021 segnale esclusivo di ripartenza

(di Claudia Giordani) – Fatturato diretto e indiretto inferiore del 20% rispetto alle previsioni, secondo Federturismo, ma Cortina 2021 rappresenta un’occasione unica per innescare una fase di rilancio e produrre un impatto importante sul territorio.

“Un evento esclusivo che, anche se costretto a subire grandi cambiamenti a causa della pandemia, sarà d’incoraggiamento per la ripartenza dell’economia della montagna.” Anche nelle parole della Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli si ritrovano le considerazioni ottimiste in vista dei Mondiali di sci alpino in programma dal 7 al 21 febbraio e che saranno il primo grande evento sportivo e non del 2021. Dello stesso avviso l’analisi condotta da Jfc Tourism & Management che, prevedendo nel periodo della rassegna intercontinentale per la montagna veneta oltre 20mila presenze alberghiere e 9 milioni di euro di fatturato, individua un incremento della consistenza del brand di Cortina d’Ampezzo in termini di comunicazione internazionale di oltre 5 miliardi di euro per raggiungere la cifra di ben 33 miliardi.

Ingenti e più che considerevoli i numeri del budget della manifestazione, pur senza i circa 50 milioni di euro legati alle mancate presenze dovute al provvedimento che necessariamente ha confermato lo svolgimento a porte chiuse. Tra i finanziamenti, come riportato da Affari & Finanza lo scorso 28 gennaio, unitamente ai 40 milioni destinati dal Governo con la legge 50/2017, 100 i milioni di fondi pubblici e privati per il piano di infrastrutture, 28 i milioni provenienti dai fondi di confine, 23 milioni dagli investitori privati e 1,2 dal Comune di Cortina d’Ampezzo.

Oltre ai 50 milioni di euro assegnati rispettivamente da Fondazione Cortina 2021 per la promozione e l’organizzazione degli impianti e tramite i finanziamenti regionali di “Montagna Veneta” per le migliorie dell’hospitality, e i 29 milioni di franchi svizzeri garantiti dalla FIS, Federazione Internazionale di Sci. Una dote di gran rilievo che vede protagonisti anche i partner e gli sponsor presenti in gran numero, mantenendo fede con passione agli impegni, anche precedenti le enormi difficoltà legate al Covid. Tra questi, Telepass è Presenting Sponsor in un’ottica di sviluppo di lungo periodo della mobilità smart e sostenibile, anche sulle piste da sci nel segno dell’innovazione tecnologica e della fruizione digitale della località.

“Con il supporto ai Campionati del mondo Cortina 2021, vogliamo dare un segnale positivo al mondo dello sport e dello sci in particolare.” ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore delegato di Telepass. “Vogliamo inoltre testimoniare un sostegno concreto al sistema Paese che, grazie a questa occasione, può dimostrare a tutto il mondo di essere avanzato, efficiente e affidabile.”

Innovazione è il termine che lega il sostegno anche di TIMVISION preannunciato dallo spot che accompagna da inizio stagione le imprese delle Azzurre e degli Azzurri nella Coppa del Mondo in cui i RobotTIM, sulle note di “Brava” cantata da Mina, gareggiano in parallelo disegnando sul traguardo una grande TIM icon. Fondamentale l’apporto di ALMAVIVA per affrontare la grande sfida della sicurezza per i 600 atleti di 70 nazioni e le circa 3000 persone tra staff, media e tecnici e addetti: la videosorveglianza degli spostamenti e dei flussi di traffico, gli aggiornamenti meteo, la logistica, i presidi medici e altro verranno gestiti grazie ai sistemi tecnologici più all’avanguardia. Grande spettacolo assicurato da Tv e digitale a partire dalla Cerimonia di apertura il 7 febbraio alle 18.00 curata da Triumph Group International.