Les Canaris dell’FC Nantes scelgono Macron

L’F.C. Nantes, club francese che milita in Ligue1, e Macron, sponsor tecnico dei ‘Les Canaris’, hanno svelato il nuovo kit ‘Home’ per la stagione 2022-2023. Una maglia che racconta la storia e l’arte cittadina e nello stesso tempo, come già nella passata stagione, racchiude in sé un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente perché realizzata in tessuto Eco-Fabric, in poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

La nuova ‘Home’ è gialla a girocollo in maglieria bordato di bianco e verde, stesso abbinamento cromatico che troviamo sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club transalpino e la scritta con il motto del club: On est Nantes. La particolarità grafico stilistica che caratterizza la nuova maglia del club francese è nel disegno all over, in grafica embossata e tono su tono, che rappresenta un particolare del Passage Pommeraye, una grande galleria coperta lunga 100 metri che si sviluppa su tre piani. Un luogo unico e senza tempo costruito nel 19° secolo, simbolo storico della città bretone. Ulteriore dettaglio di stile e innovativo è dato dal particolare ricamo siliconato in 3D sul petto del Macron Hero, logo del brand italiano, e dello stemma dell’F.C. Nantes. Nel retrocollo sono ricamate in verde otto stelle dorate, corrispondenti ai titoli di Campione di Francia conquistati dal club.