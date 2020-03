Lega Pro e la formazione a distanza. Il primo webinar della Serie C

La Lega Pro continua con la sua offerta formativa per i club. Lo fa a distanza, unendo competenze e tecnologia.

Nell’ambito della partnership sottoscritta a fine gennaio con N3XT Sports, società spagnola leader a livello europeo per l’innovazione tecnologica nello sport, la Lega Pro organizza una prima tappa dedicata ai club della C.

“ Il prossimo 7 aprile- spiega Paolo Carito, Responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro–daremo vita al primo step operativo della innovation partnership tra Lega Pro e N3XT Sports, cioè un webinar tenuto da Mounir Zok, il CEO di N3XT, attraverso il quale, N3XT comincerà a fornire il servizio di formazione e consulenza in tema di innovazione sportiva.

In tempi che cambiano, e che inevitabilmente ci cambiano, la Lega Pro prosegue nel percorso e nel servizio di formazione con un webinar. Sarà in via esclusivamente telematica e a partecipare da remoto saranno i responsabili marketing delle società di Lega Pro. L’argomento trattato sarà l’uso del Customer Relationship Management (CRM) da parte delle società sportive professionistiche”.

“Per essere al passo con i tempi ed essere sempre più competitiva nel settore sportivo italiano- conclude Carito – la Lega Pro deve svolgere il ruolo di innovatore e anticipare le tendenze”.