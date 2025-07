Lega B: Al via la 94ima stagione della Serie Bkt 2025/2026.

Mercoledì 30 luglio, nella cornice di Palazzo Te a Mantova, prenderà ufficialmente il via la 94a stagione della Serie BKT 2025/2026, con la presentazione dei calendari. L’evento, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B insieme al Mantova 1911 e al Comune della città virgiliana, inizierà alle ore 20.

Questi i criteri utilizzati per la stesura delle 38 giornate:

1) Come già nel corso delle ultime due stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli club;

2) la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

3) per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternanza migliore;

4) per garantire che i criteri precedentemente pubblicati siano tutelati nella migliore forma possibile, potrebbero essere presenti all’interno del calendario non più di tre “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone, una delle quali dovrà necessariamente essere in casa o in trasferta;

5) le doppiette non si formeranno fra turni infrasettimanali con le giornate antecedenti a questi, salvo per espressa richiesta delle Autorità;

6) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

7) negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

8) le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2024/2025 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2025/2026;

9) relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2024/2025 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2025/2026.

10) nella prima giornata non si incontreranno fra di loro le quattro neopromosse dalla Serie C Sky Wifi e, sempre fra di loro, le tre retrocesse dalla Serie A Enilive.

Le date della stagione:

Prima giornata

Sabato 23 agosto 2025.

Una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22 agosto 2025

Turni infrasettimanali

Martedì 30 settembre 2025; martedì 28 ottobre 2025; martedì 10 febbraio 2026; martedì 03 marzo 2026; martedì 17 marzo 2026

Soste

Sabato-Domenica 06-07 settembre 2025; Sabato-Domenica 11-12 ottobre 2025; Sabato-Domenica 15-16 novembre 2025; Sabato-Domenica 28-29 marzo 2026;

Ultima giornata

Venerdì-Domenica 08-10 maggio 2026

Sosta invernale

Dal 27/28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026. (fonte: Lega B)