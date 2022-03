Le Zebre Rugby Club integreranno le sessioni di lavoro del proprio staff con la tecnologia di Iterpro

Le Zebre consolidano ed integrano il lavoro del proprio staff tecnico e medico-fisioterapico grazie alla tecnologia di Iterpro, azienda leader nel settore delle soluzioni digitali ideate per gestire, perfezionare e centralizzare i dati delle organizzazioni sportive.

La franchigia parmigiana diventa partner dell’innovativa piattaforma di intelligence sportiva che, grazie ai suoi sofisticati strumenti e software, fornisce a tecnici, medici, fisioterapisti e preparatori un vero e proprio ecosistema digitale all’avanguardia, capace di supportare il processo decisionale con dati e informazioni accurate ed elaborate.

Lo staff presieduto dal capo allenatore Emiliano Bergamaschi ha già iniziato ad utilizzare con soddisfazione la tecnologia di Iterpro, impiegandone le risorse e le potenzialità per migliorare la pianificazione e la gestione delle finestre di lavoro alla Cittadella del Rugby di Parma, le diagnosi mediche e i trattamenti, la riduzione del rischio infortuni, lo scambio e la condivisione d’informazioni e le sessioni di video-analisi.

Le dichiarazioni del responsabile medico delle Zebre Rugby, il dott. Rocco Ferrari: “La raccolta, lo studio e la condivisione dei dati è un aspetto cardine dello sport professionistico. Iterpro ci fornisce una piattaforma molto utile per monitorare, programmare e gestire in maniera più efficace e precisa le sessioni di lavoro di giocatori e staff, con benefici importanti soprattutto per ciò che riguarda il carico di lavoro e la prevenzione di infortuni”.

Le dichiarazioni di Marco Savino, CEO & Fondatore di Iterpro: “È un onore poter lavorare con un club rugbistico storico come le Zebre, e poter supportare lo staff nella gestione a 360 gradi dei loro atleti tramite la nostra tecnologia”.