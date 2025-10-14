Le migliori criptovalute da comprare ora mentre gli afflussi negli ETP crypto toccano nuovi record storici

Gli afflussi record negli ETP crypto indicano una fiducia istituzionale in forte crescita. Bitcoin e Ethereum guidano la nuova ondata di investimenti, mentre Best Wallet, Snorter, Bitcoin Hyper e PepeNode emergono come progetti chiave della prossima fase di mercato.

Nonostante un mese volatile, segnato da correzioni e nervosismo, il mercato delle criptovalute sta mostrando segnali di una forza sottostante inequivocabile: il capitale istituzionale sta affluendo a un ritmo record.

Secondo gli ultimi dati di CoinShares, i prodotti negoziati in borsa (ETP) sulle criptovalute a livello globale hanno già attirato 48,67 miliardi di dollari di afflussi nel 2025, superando l’intero totale del 2024.

Questa ondata di domanda, guidata da Bitcoin ma con una crescente diversificazione verso altri asset, arriva in un momento cruciale. Storicamente, l’ultimo trimestre dell’anno è il periodo dei rialzi più consistenti. La combinazione di prezzi contenuti e un’accelerazione della domanda istituzionale potrebbe segnare il momento ideale per accumulare progetti promettenti, prima del ritorno di un ottimismo più diffuso.

Gli afflussi record riflettono una fiducia istituzionale matura e diversificata

L’ultimo rapporto di CoinShares cattura un momento straordinario nell’evoluzione delle criptovalute. Non solo gli afflussi del 2025 hanno superato il totale dell’anno precedente, ma la composizione di tale capitale ha iniziato a cambiare, segnalando un mercato più maturo.

Sebbene gli ETP basati su Bitcoin dominino ancora con 30 miliardi di dollari di afflussi, la loro quota è scesa dall’86% del 2024 al 62% attuale. Questo dimostra che le istituzioni non considerano più gli asset digitali come una scommessa unidimensionale.

La rinascita di Ethereum è stata particolarmente degna di nota, con afflussi che hanno raggiunto i 14,1 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto allo scorso anno. La sua quota di mercato negli ETP è passata dall’11% al 29%, un livello di crescita che pochi asset tradizionali hanno mai raggiunto in un arco di tempo così breve.

Questa impennata è in parte legata all’ascesa degli ETP con staking integrato, che offrono agli investitori sia l’esposizione al prezzo che un rendimento passivo, una combinazione irresistibile per la finanza tradizionale.

Le implicazioni: il capitale istituzionale “compra la paura”

Il significato più ampio di questi numeri risiede in ciò che rivelano sul comportamento del capitale. Anziché lasciarsi scoraggiare dalla volatilità, gli investitori istituzionali sembrano sfruttarla per aumentare l’esposizione a prezzi vantaggiosi. Questo rispecchia i cicli precedenti, quando i grandi operatori accumulavano silenziosamente durante i periodi di incertezza, prima di innescare rialzi più ampi al ritorno degli investitori retail.

Con diverse decisioni della SEC statunitense in materia di ETF sulle altcoin attese nelle prossime settimane, il panorama potrebbe ampliarsi ulteriormente. Ogni approvazione potrebbe sbloccare nuovi segmenti di domanda, spingendo gli afflussi complessivi a nuovi massimi. I dati dimostrano che gli asset digitali non sono più esperimenti marginali, ma stanno diventando elementi fissi nei portafogli globali.

Le prevendite da monitorare in questo contesto

L’impennata degli afflussi negli ETP crypto ha confermato ciò che molti investitori a lungo termine già sospettavano: le fondamenta del mercato si stanno rafforzando nonostante le turbolenze di breve termine. La domanda istituzionale è tornata su larga scala, e questo di solito precede una più ampia ripresa del mercato.

Con il capitale che si accumula attorno ad asset consolidati, l’attenzione si sposterà naturalmente verso progetti che catturano narrazioni emergenti e funzionalità reali. Best Wallet Token (BEST), Snorter (SNORT),Bitcoin Hyper (HYPER)ePepeNode (PEPENODE) rappresentano ciascuno una diversa sfaccettatura di questa evoluzione. Se la storia si confermasse vera, questi pionieri potrebbero essere tra i più redditizi all’inizio della prossima, importante, rotazione di capitale. Vediamo più in dettaglio in cosa consistono questi progetti.

Best Wallet Token ($BEST): il portafoglio che unisce utilità e incentivi

Best Wallet (BEST) rappresenta il tipo di progetto infrastrutturale che prospera durante le fasi di accumulazione istituzionale. Mentre gli investitori tradizionali si riversano sugli ETP, i trader retail cercano piattaforme che traducano questa fiducia in utilità pratica.

Progettato come un portafoglio Web3 self-custodial e multi-chain, Best Wallet unisce l’accesso alle principali reti con un proprio ecosistema di funzionalità avanzate, alti standard di sicurezza, usabilità e ricompense uniche per gli utenti del wallet che usano il token nativo della piattaforma: BEST .

I 16 milioni di dollari raccolti finora nell’attuale prevendita del token BEST segnalano che gli utenti stanno finanziando attivamente una piattaforma che unisce usabilità e reali incentivi basati sui token, posizionandosi perfettamente per servire la prossima ondata di utenti.

Snorter ($SNORT): l’intelligenza di trading integrata in Telegram

In un momento in cui il sentiment rimane cauto, i progetti che guadagnano terreno sono quelli che offrono un’applicazione concreta. Snorter (SNORT) trasforma Telegram, una delle piattaforme di messaggistica più usate nel settore, in uno spazio per analisi, esecuzione e insight on-chain per il trading di crypto promettenti.

Basato su Solana, il bot di training di Snorter offre le commissioni più basse del mercato. La sua rapida adozione e il successo multimilionario in prevendita riflettono la crescente domanda di strumenti di trading integrati. Per gli investitori che seguono i flussi istituzionali, strumenti come Snorter forniscono un riflesso a livello micro della stessa logica: efficienza, accesso ai dati e velocità decisionale.

Mancano appena 6 giorni alla chiusura della prevendita del token nativo della piattaforma SNORT, che ha già raccolto finora oltre 4,6 milioni di dollari,

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’infrastruttura che potenzia Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) si colloca all’intersezione tra la cultura dei meme e l’infrastruttura Layer-2. A differenza dei token puramente speculativi, le sue fondamenta si basano su una soluzione Layer-2 funzionante, progettata per migliorare la scalabilità di Bitcoin.

Mentre gli afflussi istituzionali rafforzano il dominio di BTC, l’ecosistema circostante rimane sottosviluppato. Bitcoin Hyper cerca di colmare questo vuoto, estendendo l’utilità di Bitcoin. La capacità del progetto di fondere finalità tecnologiche e narrativa di mercato lo rende uno dei pochi token legati a Bitcoin posizionati sia per l’adozione che per la crescita culturale.

PepeNode ($PEPENODE): il modello “mine-to-earn” sostenibile

PepeNode (PEPENODE) esprime un raro equilibrio tra umorismo e struttura. Sebbene le sue radici estetiche siano nella cultura dei meme a tema rana, il suo meccanismo di base è progettato per la sostenibilità, offrendo un’utilità reale agli investitori.

Il modello “mine-to-earn”, infatti, premia gli utenti attraverso un ciclo di partecipazione strutturato, anziché attraverso speculazioni casuali, permettendo di minare criptovalute reali, come il token nativo $PEPENODE o altre meme coin famose come Pepe o Fartcoin.

In un contesto in cui il capitale si concentra su asset con fondamenti solidi e progetti chiari, la struttura di PepeNode rispecchia questa idea a livello di community, trasformando l’entusiasmo in una funzionalità concreta e sostenibile.

