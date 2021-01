La tennista Naomi Osaka è il nuovo volto del brand Louis Vuitton

(di Alessandro Presta) – Lo sport incontra la moda. La tennista Naomi Osaka (numero 3 classifica WTA) è stata presentata come nuovo brand ambassador di Louis Vuitton. Il marchio di lusso francese ha annunciato la partnership tramite delle immagini pubblicate sui propri profili social. Secondo quanto riporta un articolo della “CNN”, la ventitreenne apparirà nella campagna Primavera-Estate 2021 dell’etichetta.

L’annuncio della sponsorizzazione arriva poco dopo la prima apparizione dell’atleta sulla copertina di Vogue America. Il numero di gennaio 2021 l’ha vista infatti posare con abiti di questo brand di moda.

In un comunicato stampa, Louis Vuitton ha descritto la Osaka come “indipendente e moderna”, in grado di incarnare perfettamente il ruolo di donna immagine del marchio. L’annuncio è stato accompagnato da delle foto scattate da Nicolas Ghesquière (direttore artistico delle collezioni femminili del brand). In queste immagini, la tennista indossa un abito dai colori vivaci mentre tiene in mano una borsa contrassegnata dal simbolo distintivo “LV”.

Sicuramente le attività della tennista hanno contribuito alla realizzazione della partnership. Durante gli US Open 2020 (torneo del Grande Slam), la Osaka (di origine haitiana e giapponese) è stata elogiata per aver sostenuto le proteste “Black Lives Matter” scoppiate la scorsa estate. In ciascuna delle sue sette partite disputate nel torneo, ha indossato mascherine che mostravano il nome di una vittima di violenza razziale da parte della polizia. Ma non solo. Durante la New York Fashion Week ha avuto modo di celebrare la sua identità orientale tramite una “capsule collection”, ideata in collaborazione con il marchio giapponese ADEAM.

Il brand francese non è nuovo a partnership con il mondo dello sport. Ad agosto, Virgil Abloh (direttore creativo Louis Vuitton) ha lavorato con lo skateboarder Lucien Clarke realizzando una scarpa da skate. Recentemente, inoltre, è stata rivelata una collaborazione con la NBA (campionato di basket americano) con la quale sono stati progettati vestiti, borse, scarpe ed accessori.