La Serie BKT su Sky

La

comunica l’adesione, da parte di

, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della

per il triennio 2021-2024. L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. All’adesione all’offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori il che consentirà una maggiore divulgazione del prodotto Serie BKT e ai tifosi e ai consumatori una più ampia facoltà di scelta. Quanto si sta determinando conferma la validità e l’importanza, in prospettiva futura, dell’innovativo modello di commercializzazione dei diritti televisivi introdotto dalla Lega Serie B. (fonte: Lega B