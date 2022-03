La Russia sfida l’Europa e l’Uefa: si candida per ospitare le edizioni degli Europei nel 2028 e nel 2032

(di Emanuele de Laugier) – Le dichiarazioni d’interesse presentate all’ultimo minuto da parte della Turchia e della Russia hanno negato le speranze del Regno Unito e dell’Irlanda di diventare i padroni di casa degli Europei di calcio nel 2028, così come quelle dell’Italia per Euro 2032. Ciò significa anche che una guerra di offerte per accaparrarsi le due edizioni della competizione prenderà il via nei prossimi mesi.

Tuttavia, nonostante le sanzioni internazionali, i vincoli e i ban a cui è sottoposta a livello politico, economico e sportivo, l’offerta della Russia sembra essere una sfida nei confronti dell’Europa e della UEFA, organo che decide la/le nazione/i ospitanti dei suoi eventi.

Infatti, come riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS, Rustem Saimanov, membro del comitato esecutivo della Federcalcio russa (RFU), ha affermato: “La RFU prevede di presentare offerte per ospitare i Campionati Europei della UEFA nel 2028 e nel 2032 e questo non è uno scherzo. Faremo offerte e presumo che ci vorrà un ampio lasso di tempo per analizzarle. La nostra situazione cambierà e valuteremo tutti i dettagli in quel momento. Non posso dire che possa accadere per l’edizione del 2028, ma molto probabilmente per quella del 2032”.

Le candidature devono essere presentate entro il 30 marzo e le nazioni interessate verranno annunciate dalla UEFA il 5 aprile.

Invece, la presentazione dell’offerta preliminare è fissata per il 12 ottobre, mentre il dossier finale verrà esposto il 13 aprile 2023. Infine, a settembre del prossimo anno, verranno comunicate le sedi sia per Euro 2028 che per gli Europei del 2032.

Ciò vuol dire che, per diventare la nazione ospitante di una delle due edizioni, la Russia avrebbe bisogno di ottenere la revoca delle sospensioni da parte della UEFA prima della presentazione ufficiale delle sue offerte.

La Turchia, come la RFU, ha dichiarato di essere interessate a fare offerte per ospitare sia l’edizione del 2028 e che quella 2032, mentre il Regno Unito e l’Irlanda sono interessati esclusivamente ad Euro 2028 e l’Italia solo agli Europei del 2032.