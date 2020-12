La prima finale di Uefa Conference League si disputerà in Albania

(di Alessandro Presta) – La prima finale di Uefa Conference League (la 3a competizione europea ufficializzata nel 2019) si svolgerà nel nuovissimo Air Albania Stadium di Tirana (capitale dell’Albania) il 25 maggio 2022. Per l’Albania è la prima volta che viene ospitata una finale europea di queste dimensioni.

FSHF (Federazione calcio albanese), Armand Duka, ha avuto un ruolo decisivo durante l'incontro con il Comitato esecutivo Uefa (che si è tenuto il 3 dicembre). L'Albania si è infatti aggiudicata la finale della competizione davanti a Irlanda del Nord e Finlandia. Il presidente dell'ha avuto un ruolo decisivo durante l'incontro con il Comitato esecutivo Uefa (che si è tenuto il 3 dicembre). L'Albania si è infatti aggiudicata la finale della competizione davanti a Irlanda del Nord e Finlandia.

Da quanto si legge nel comunicato stampa della federazione, il presidente Duka ha accolto con favore questo grande evento e ha ringraziato chi ha reso possibile la realizzazione di una finale europea in Albania. Una notizia che può dare conforto ad un popolo duramente colpito, prima dal terremoto (2019) e poi dalla più recente pandemia.

Un evento di questa importanza è sicuramente un ottimo modo per promuovere il calcio albanese, che sarà al centro dell’attenzione mediatica per diverse settimane. “Faremo del nostro meglio per una perfetta organizzazione della finale. L’Albania e gli albanesi si distinguono per la loro ospitalità, che avranno modo di dimostrare ancora di più in questo caso” si legge infine nel comunicato stampa“.