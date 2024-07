La nuova stagione della LBA riparte da 14 formazioni come nella precedente stagione

L’Assemblea della Lega Basket Serie A, che si è riunita, oggi, in modalità videoconferenza, ha ratificato la permanenza nella LBA delle 14 formazioni aventi diritto al termine della stagione 2023-24 e la ammissione delle 2 società neopromosse Trapani Shark e Pallacanestro Trieste 2004 in vista della nuova stagione 2024-25.

Relativamente alla concessione della Licenza Nazionale Professionisti, la LBA trasmetterà alla Segreteria della FIP il suo parere favorevole in merito alla documentazione di propria competenza già oggetto di verifica e controllo, nonché la conferma delle società associate alla LBA per la stagione 2024/2025, come sopra ratificate dall’Assemblea.

Rispondendo alla richiesta fatta dalla FIP alla LBA di contribuire alla definizione del progetto “seconde squadre”, è stata appositamente insediata una Commissione composta da 6 club (Milano, Venezia, Reggio Emilia, Napoli, Tortona e Trento) che avrà il compito di elaborare proposte operative da condividere in una prossima Assemblea al fine di presentarle poi al Consiglio Federale della FIP. (fonte: LBA)