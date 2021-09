La Fitness Week di Buddyfit è cominciata con masterclass, corsi esclusivi e novità

Indossa la tuta e allaccia le scarpe da ginnastica, senza allontanarti dal salotto: energia e divertimento assicurati durante la Fitness Week di Buddyfit, per ritrovare il ritmo degli allenamenti con entusiasmo, senza muoverti da casa. Dal 14 al 17 settembre la startup che ha rivoluzionato il mondo dell’home fitness ti aspetta online con i nuovi corsi speciali e i trainer più apprezzati, per accompagnarti col sorriso alla ripresa dell’attività sportiva dopo le ferie estive. Proprio in occasione della Fitness Week Diadora, già partner tecnico della piattaforma di home fitness, ha lanciato una speciale capsule collection active in collaborazione con Buddyfit.

Pronti? Via! Si comincia martedì con il Body & Strength Day con Paola di Benedetto per mantenere i muscoli tonici; a metà settimana spazio al benessere della mente con il Body & Mind Day, per connettersi con se stessi grazie a Yoga, Pilates e meditazione; I Don’t Have Time – Flash Day giovedì propone classi da 15 minuti per tutti coloro che hanno poco tempo da investire nell’attività sportiva, ma non vogliono rinunciare all’allenamento; infine, l’imperdibile Fitness Week di Buddyfit si conclude venerdì con il Killer Glutes Day, per scolpire la parte bassa del corpo grazie ad esercizi ad alta intensità.

Non mancheranno poi le anticipazioni in esclusiva dei nuovi Buddyfit Programmes, pensati sia per chi è già allenato e sia per coloro che decidono di cominciare un nuovo percorso, per rimettersi in forma e raggiungere progressivamente i propri obiettivi con classi da 2 a 12 settimane.

Iscriversi a Buddyfit e affidarsi ai trainer migliori in Italia nelle loro discipline e agli ospiti esclusivi che ogni mese tengono masterclass speciali non è mai stato più conveniente. Chi partecipa alla Fitness Week, infatti, potrà godere dello sconto del 50% sull’iscrizione annuale alla piattaforma, disponibile per Android e Ios, oppure sul web all’indirizzo Buddyfit.it

Buddyfit si adatta alle necessità di una società sempre più smart e frenetica incontrando le esigenze dei propri utenti: tutte le classi della settimana speciale, live o in replay, restano disponibili senza limiti per 48h, per allenarsi in totale libertà proprio come se frequentassi una palestra su misura per te, grazie alla qualità Full HD della piattaforma disponibile su smartphone, PC o TV.