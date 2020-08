La Fiorita 1967 (RSM) vola nei preliminari di UEFA Europa League. Sarà firmata dal colosso Nike

E’ ufficiale. A partire dal preliminare di UEFA Europa League 2020/2021 (match di andata in programma il prossimo 20 agosto) il fornitore tecnico ufficiale de La Fiorita 1967 sarà Nike.

La casa americana di abbigliamento sportivo ha siglato un accordo con La Fiorita a cui fornirà le divise da gioco, rappresentanza e training.

La prima maglia scelta da Nike per i gialloblù rispecchia la tradizione, blu con rifiniture gialle in linea con la storia del club (come anticipato dal portale AltaRimini). La seconda maglia, ancora una volta, sarà invece fortemente innovativa nei colori ma assolutamente tradizionale nel design che torna al colletto in stile polo. L’accordo è stato possibile grazie alla partnership con il Top Account Nike per l’Italia Linea Oro Sport.

Roberto Bollini, presidente de “La Fiorita 1967”: “Siamo felici di poter inaugurare la partnership con Nike in una vetrina prestigiosa come l’Europa League. Già da alcuni anni la dirigenza de La Fiorita è impegnata a fare crescere la squadra sotto ogni punto di vista, compresi i dettagli. Poter vestire un marchio prestigioso come Nike è motivo di grande soddisfazione. Faremo di tutto per inaugurare questa nuova collaborazione con un buon risultato in Europa League, pur consapevoli del fatto che sarà tutt’altro che semplice”.

La Fiorita 1967 è in Europa League e giocherà le competizioni europee per club per il 9° anno consecutivo. I sammarinesi sfideranno i nordirlandesi del Coleraine (gioca nella IFA Premiership ed è tra i club più titolati al di fuori del binomio di Belfast: Linfield e Glentoran), che i gialloblù affronteranno in trasferta il prossimo 20 agosto nel turno preliminare. La Fiorita è anche il football club sammarinese con il miglior coefficiente Uefa.