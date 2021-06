La FIH si lega ad Erreà per un quadriennio olimpico. Al via anche la piattaforma e-commerce “Passione Azzurra”

Grazie ad un contratto di durata quadriennale, Erreà Sport è partner tecnico della FIH– la Federazione Italiana Hockey con la fornitura dell’abbigliamento sportivo.

Tale accordo raggiunto grazie alla collaborazione di Offside Srl di Milano, prevede la firma di Erreà su tutto il merchandising della FIH con i capi ufficiali della nazionale italiana.

Il lancio della piattaforma e-commerce “Passione Azzurra” avviene in concomitanza con un importante evento internazionale che vede come protagoniste le ragazze della Nazionale. La rappresentativa senior femminile, infatti, è attualmente impegnata dal 4 al 13 giugno nella rassegna continentale di Amsterdam in Olanda. I ragazzi, invece, inizieranno il ritiro il 27 giugno per poi disputare gli europei pool B dal 15 al 21 agosto.