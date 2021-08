LA FIH OSPITERA’ A ROMA IN AUTUNNO IL TORNEO MONDIALE DI QUALIFICAZIONE FEMMINILE

Sarà l’Italia a ospitare il torneo femminile di qualificazione alla World Cup 2022. Lo ha stabilito la Federazione Europea di Hockey, che ha così accolto la richiesta fatta pervenire dalla Federazione Italiana Hockey: “Siamo lieti che la EHF abbia scelto la nostra candidatura – ha dichiarato il Presidente FIH Sergio Mignardi (nella foto sotto) – che riporta in Italia un torneo internazionale, di alto livello, dopo molti anni. La nostra organizzazione sarà all’altezza, come sempre negli standard dello sport italiano ed europeo “.

Il torneo si svolgerà a Roma dal 21 al 24 ottobre 2021 e vedrà la partecipazione di 8 squadre. Di queste, tre sono certe: si tratta proprio dell’Italia di Roberto Carta, dell’Irlanda e della Scozia, ultime tre classificate nel Championship I di Amsterdam dello scorso giugno. Le altre cinque arriveranno da una rosa che comprende Austria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Francia, Lituania, Polonia, Russia e Galles, ovvero le squadre che parteciperanno al Championship II: le prime cinque classificate nel torneo parteciperanno all’FIH Hockey Women’s World Cup 2022 – European Qualifier 2021 di Roma.

Il torneo maschile è stato invece assegnato alla città di Cardiff, in Galles. Si svolgerà nelle stesse identiche date della femminile (21-24 ottobre 2021) e anche l’Italia di Gianluca Cirilli ha la possibilità di parteciparvi: per farlo è necessario che raggiunga uno dei primi cinque posti nell’Europeo B di Gniezno di agosto, dove affronterà Austria, Croazia, Irlanda, Polonia, Scozia, Svizzera, Ucraina. Già qualificate (come ultime tre dell’Europeo A di Amsterdam) Francia, Russia e i padroni di casa del Galles.