La Federhockey si lega a Joma Sport per 4 anni. Il marchio iberico vestirà tutte le Nazionali.

La FIH – Federazione Italiana Hockey – ha annunciato di aver sottoscritto un contratto di sponsorizzazione tecnica e fornitura di articoli sportivi con il marchio Joma Sport. L’accordo, di durata quadriennale, fa di Joma lo sponsor tecnico e il fornitore ufficiale delle squadre nazionali di Hockey e dell’Hockey italiano.

Photo credits Fabrizio Corradetti / GMT

20 settembre 2020 Roma (Italia )

Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva Federazione Hockey – Palazzetto Ostia



Il brand spagnolo contribuirà con qualità, innovazione e stile alla crescita dell’hockey italiano: “Siamo felici di collaborare per i prossimi 4 anni con Joma, che rappresenta uno dei maggiori brand internazionali di abbigliamento sportivo ;– dice il Presidente della Federazione Italiana Hockey, Sergio Mignardi (nella foto sopra) – la FIH sta investendo sulla diffusione e sul valore sportivo dell’hockey in Italia e nel mondo e la scelta di un partner come Joma conferma la volontà di rafforzare l’identità della nostra disciplina, unendo performance e immagine, dentro e fuori dal campo. L’auspicio è quello di allargare la nostra collaborazione a tutte le discipline e le componenti della Federhockey”.

L’accordo con Joma rappresenta un passo strategico per la Federazione Italiana Hockey, che continua così a investire sulla valorizzazione e sulla crescita del movimento hockeystico a livello nazionale e internazionale.

Joma Sport è un’azienda che produce e commercializza materiale sportivo. È il marchio di materiale sportivo di riferimento in Spagna, nonché nella top ten a livello mondiale. È presente sul mercato in più di 120 paesi e vanta ben otto filiali. La sponsorizzazione di squadre e atleti professionistici è la base della strategia di marketing di Joma Sport. In Italia è sponsor tecnico di alcune delle più importanti realtà sportive nazionali: fra i teams, le federazioni, gli atleti e gli eventi che vestono Joma possiamo trovare La Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera), la Federazione Italiana Tennis e Padel, la Federhockey, i campioni del volley femminile Imoco Volley e del volley maschile Lube Volley, L’Atalanta B.C., l’Hellas Verona FC e il Torino Calcio, l’Acea Run Rome the Marathon, la Firenze Marathon e la Venice Marathon.

Joma è inoltre sponsor tecnico di ben 12 Comitati Olimpici Nazionali, che hanno vestito il marchio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In questa occasione Joma ha raggiunto uno storico risultato: grazie alle partnership con i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Nazionali e gli atleti sponsorizzati, il brand spagnolo ha vestito a Parigi più del 15% degli atleti.