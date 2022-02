La Federhockey italiana sbarca su Eleven Sports

“L’accordo tra FIH ed Eleven Sports si inserisce in quella logica fatta di crescita e sviluppo, che è alla base della nostra gestione federale”, dice il Presidente FIH Sergio Mignardi. “La scelta di rivolgerci a un player internazionale importante come Eleven Sports, va proprio in questa direzione. Queste di Bra e Prato saranno solo le prime occasioni di ripresa per il nostro sport, che dal prossimo anno, con il campionato Elité, diventerà grande protagonista dello scenario sportivo nazionale”. Le gare di Hockey Indoor si stanno svolgendo a porte chiuse a causa della pandemia da Covid-19; per questo, con l’impossibilità di essere fisicamente presenti per sostenere amici, familiari e la propria squadra del cuore, il Presidente Mignardi invita gli hockeysti “a collegarsi per guardare le partite di sabato e domenica, ma anche a spargere la voce tra amici, curiosi e sportivi, perché ne varrà davvero la pena”.

Le finali scudetto della serie A1 Maschile e della serie A Femminile di Hockey Indoor 2021/22 da quest’anno saranno in diretta su Eleven Sports provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi.

Una collaborazione quella tra la Federazione Italiana Hockey ed Eleven Sports che ha inizio a partire da Bra, tappa di esordio in occasione del Torneo di Finale della Serie A1 Maschile.

Saranno riprese tutte e cinque le gare in programma, secondo il seguente calendario.

(11.00) Semifinale 1: HC Bra-CUS Pisa (12.00) Semifinale 2: Hockey Bonomi-HP Valchisone (13.00) Finale 5°-6° Posto: CUS Padova-UHC Adige (14.00) Finale 3°-4° Posto (15.00) Finale 1°:2° Posto

Il giorno successivo Eleven e la FIH saranno invece a Prato, per la trasmissione live di quattro gare della seconda giornata del Torneo di Finale della Serie A Femminile, in questo caso organizzata con la formula del girone all’italiana.

Tutte e quattro le gare in programma saranno trasmesse live secondo il seguente calendario: (9.30) CUS Pisa-Butterfly HCC (11.45) HP Milano-HF Lorenzoni (12.45) CUS Pisa-HP Milano (15.00) Butterfly HCC-HF Lorenzoni

Le gare, accompagnate da telecronaca e commento tecnico, saranno visibili in tutto il mondo e rappresentano il primo assaggio di quello che FIH e Eleven Sports hanno in serbo per la stagione 2022/23 con grandi sorprese già dai prossimi mesi.

Eleven da questa stagione include nella sua offerta Premium, EuroLeague ed Eurocup di basket, FIBA Women’s Basketball World Cup 2022, il FIBA Basketball World Cup 2023, men’s and women’s FIBA EuroBasket’s e la Jupiler Pro League (calcio belga). A ciò si aggiungono le rinnovate partnership con la Lega Pro per la trasmissione in live streaming di tutte le partite del campionato di Serie C, la Federazione Pallamano (Serie A maschile e femminile), la Federazione Nuoto (campionato serie A di Pallanuoto), il CIV (campionato Italiano Velocità 2 ruote) e a molti altri contenuti ed eventi: una grande famiglia di sport e discipline (soprattutto olimpiche), nella quale fa orgogliosamente il suo ingresso anche l’Hockey, oggi con l’Indoor, da ‘domani’ anche con il Prato.

Eleven offrirà il servizio di streaming per la FIH in forma totalmente gratuita e direttamente su piattaforma, per cui sarà possibile godersi le finali scudetto della serie A1 Maschile e della serie A Femminile di Hockey semplicemente collegandosi a https://elevensports.com/it/italy