La crescita della MotoGP nell’analisi di Tafà (RTR Sports)

Cosa possono imparare i brand dalla crescita della fanbase globale della MotoGP? A questa domanda ha cercato di rispondere per punti, Riccardo Tafà, fondatore e Managing Director di RTR Sports, agenzia internazionale specializzata in strategie per sports brands, con una forte caratterizzazione nel mercato delle sponsorship motoristiche.



La MotoGP ha registrato una significativa crescita della fanbase globale negli ultimi anni.

I marchi possono raccogliere preziose informazioni dalle strategie della MotoGP per migliorare i propri sforzi di marketing.



– Abbracciare la trasformazione digitale



La MotoGP ha utilizzato in modo efficace le piattaforme digitali per coinvolgere i fan di tutto il mondo. Lanciando una nuova identità visiva e migliorando la sua presenza digitale, la MotoGP ha modernizzato il suo marchio per attirare un pubblico più ampio. Ciò include un logo, un carattere tipografico e un tema grafico rinnovati progettati per risuonare in vari formati digitali.



– Sfruttare gli insight basati sui dati



La MotoGP ha adottato l’analisi dei dati per comprendere il comportamento e le preferenze dei fan.

Analizzando i dati provenienti da vari punti di contatto, la MotoGP personalizza i contenuti e le esperienze per soddisfare le aspettative dei fan, aumentando così il coinvolgimento e la fedeltà.



– Espansione in nuovi mercati



L’espansione strategica della MotoGP nei mercati chiave in crescita, come gli Stati Uniti, la Thailandia e l’aggiunta di recente in Ungheria e Repubblica Ceca, è fondamentale. Ospitando eventi in nuove località e adattando gli sforzi di marketing alle culture locali, la MotoGP attirerà una base di fan più ampia e diversificata.



– Migliorare il coinvolgimento dei fan



Iniziative interattive, come MotoGP Fantasy e MotoGP Predictor, due dei loro punti di contatto con i fan e un ottimo strumento per raccogliere dati, sono state introdotte per approfondire il coinvolgimento dei fan. Queste piattaforme non solo coinvolgono i fan esistenti, ma ne attirano anche di nuovi offrendo esperienze coinvolgenti.



– Investire nella creazione di contenuti



La MotoGP ha dato priorità alla produzione di contenuti di alta qualità, tra cui filmati dietro le quinte, interviste ai piloti e analisi delle gare. Questi contenuti sono distribuiti su più canali, garantendo ai fan l’accesso a materiale coinvolgente che li mantiene in contatto con lo sport.

Adottando queste strategie, i marchi possono migliorare il loro appeal globale e promuovere una base di clienti fedeli, proprio come la MotoGP sta ottenendo nel mondo degli sport motoristici.



C’è anche qualcos’altro che aiuta la MotoGP, continua Tafà nella sua analisi.



Nuove partnership extra settoriali



Le collaborazioni tra i team della MotoGP e i marchi globali amplificano la portata della MotoGP. Ad esempio, la nuova partnership tra Pragmatic Play e Aprilia racing o quella tra Prima Pramac e Alpine non solo aumenteranno la visibilità, ma porteranno anche nuovi pubblici attraverso attività di cross-promotion.