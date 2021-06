LA CHAMPIONS LEAGUE SARA’ TRASMESSA DA BEIN SPORTS NEL SUD-EST ASIATICO

(di Lorenzo Di Nubila) – BeIN Media Group, società di intrattenimento del Qatar, ha ampliato la sua partnership con l’Uefa assicurandosi i diritti di trasmissione della sua competizione calcistica d’élite, la Uefa Champions League, in sette territori asiatici.

L’accordo, che durerà fino alla fine della stagione 2023/24, vedrà la rete di punta di BeIN trasmettere anche la Uefa Europa League, la Uefa Europa Conference League, nonché la Uefa Youth League a Hong Kong, Malesia, Brunei, Singapore, Thailandia, Cambogia e Laos.

Il gruppo dei media con sede in Qatar ha affermato che un fattore vitale nell’accordo è stato l’impegno dell’Uefa a far rispettare le misure antipirateria.

Mike Kerr, AD di BeIN Asia Pacific, ha dichiarato: “BeIN è lieta di rinnovare il nostro prezioso rapporto con l’Uefa come partner di trasmissione delle competizioni per club in Asia. In qualità di principale emittente sportiva nella regione, miriamo a lavorare insieme ai nostri principali partner affiliati per far crescere il pubblico e fornire un’esperienza sportiva avvincente su tutti gli schermi”.

La scorsa stagione, la piattaforma Uefa.tv ha mandato in onda le sue competizioni per club in numerosi territori del sud-est asiatico dopo che DAZN ha restituito il suo contratto di trasmissione nel mezzo della pandemia.

L’ultimo accordo sui diritti arriva sulla scia del recente accordo di BeIN per i diritti da 600 milioni di dollari per le principali competizioni UEFA per club in Medio Oriente e Nord Africa all’inizio di questo mese.