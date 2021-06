Frammenti dal futuro. Turismo, sport e stili di vita sostenibili per il rilancio del Paese

Chiusure e blocchi, divieti agli assembramenti e distanziamento sociale hannocaratterizzato e continuano a caratterizzare il periodo attuale. Le ristrettezze, derivanti dalla pandemia globale, incidono sensibilmente sulle attività quotidiane degli individui e, soprattutto, sulle modalità di svago. È proprio il comparto del leisure ad aver risentito maggiormente della situazione contemporanea, con una più intensaconcentrazione sui settori del turismo e dello sport.

Se il 2019 aveva fatto registrare un record dei flussi turistici negli esercizi ricettivi italiani, con 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze e una crescita, rispettivamente, del 2,6% e dell’1,8% in confronto con l’anno precedente, il 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, vede i flussi turistici in profondo shock. I dati provvisori del nostro Paese (ISTAT), relativi ai primi nove mesi del 2020, sono in linea con il trend di decrescita europeo (-50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, con quasi 192 milioni di presenze in meno) ed evidenziano l’entità della crisi del turismo interno generata dall’emergenza sanitaria, dopo anni di crescita costante del settore. In particolare, nei soli primi nove mesi dello scorso anno si è verificato un calo di oltre il 68% in termini di presenze di turisti stranieri, con una flessione pari a più di 74 milioni di presenze in meno. A risentirne maggiormente sono state le grandi città che hanno perso il 73,2% divisitatori.

In controtendenza a ciò, l’uscita dal lockdown, a luglio 2020, quasi 8 italiani su 10 hanno fatto attività fisica all’aperto dedicandosi soprattutto alla corsa, a fare camminateveloci e ad andare in bicicletta ed è cresciuto di 7-10 punti (pari al 70%) la quota di quanti hanno dichiarato di mantenersi comunque attivi. L’indagine condotta da SWG e Sport e Salute SpA (2020) ha inoltre fotografato una popolazione per oltre due terzi in salute (67%), serena (64%), in armonia con sé stessa (71%) e per ben due terzigeneralmente ottimista verso il futuro. I rispondenti ritengono che i loro concittadinisaranno anche in futuro più attenti alla salute e al benessere (settori nei quali prevedono anche un aumento di spesa), predisposti all’attività fisica, ma, preoccupati per la possibile perdita del proprio potere d’acquisto e scettici verso un incremento di spesa per lo sport in oltre la metà dei casi.

DIRETTA STREAMING: HTTPS://YOUTU.BE/XBL0O_UQ5UK

Nasce così la terza edizione del Festival della Comunicazione Sportiva intitolata “Frammenti dal Futuro: turismo, sport e stili di vitasostenibili per il rilancio del Paese”. L’intento è di coniugare le opportunità che emergono nei settori del turismo e dello sport, con la consapevolezza che il connubio tra le due dimensioni può essere una strategia importante ai fini del rilancio del comparto.

Non a caso, la comunità scientifica internazionale già da tempo rileva la centralitàsociale, culturale ed economica del turismo sportivo, capace di rispondente ai bisognidegli individui in maniera più attenta, rispettosa e responsabile nei confrontidell’ambiente (Mallen, 2018; Moyle, Hinch, & Higham, 2018). Tale comporto risponde inoltre a pieno agli obiettivi internazionalmente riconosciuti (ad es. Agenda 2030), divirare verso una crescita sostenibile.

Come ricordato da Pastore e Ugolini (2020), la comunità di studiosi deve essereconsapevole del ruolo che è ora chiamata a svolgere nella sfida per laTrasformazione e la Sostenibilità. In aggiunta a ciò, la Commissione Europea auspica da tempo (già nel Libro Verde del 1995) che il futuro dell’industria turistica preveda la promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, di unacrescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente.

L’Italia può, quindi, sfruttare questo periodo per individuare soluzioni altrettanto valide nell’ottica della valorizzazione di un turismo che vada sempre più nella direzione delbenessere sociale ed economico del territorio, dei suoi cittadini e dei suoi visitatori.

L’individuazione di orizzonti futuri prevede all’interno del Festival della Comunicazione Sportiva due momenti fondamentali: un think tank istituzionale ed una tavola rotonda con esperti del settore turistico e sportivo. In entrambi gli appuntamenti è previsto il dialogo con tutta la comunità della Sapienza che presenterà idee, progetti e proposti elaborati da docenti, studentesse ed agli studenti dell’Ateneo.

La terza edizione del Festival della Comunicazione Sportiva vuole essere dunque unmomento di confronto tra comunità scientifica, politica ed imprenditoriale, dal quale far emergere possibili proposte che possano concorrere al rilancio e alla crescita del comparto turistico e di quello sportivo, all’insegna di stili di vita sostenibili e chetengano conto del benessere psicofisico dell’individuo.

Programma evento

ORE 9:30 ACCOGLIENZA

Moderano i panel della giornata il Prorettore alle Tecnologie Innovative per laComunicazione e Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), Prof. Alberto Marinelli, e la Responsabile Scientifica delFestival della Comunicazione Sportiva e Presidente del CDL Magistrale “Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’impresa”, Prof.ssa BarbaraMazza.

Attraverso il format del think tank si discuterà di progetti e proposte della comunità di docenti e studenti Sapienza con le istituzioni e in particolare con i ministeri impegnati nella definizione di politiche per lo sviluppo del turismo nel nostro Paese.

Partecipano:

Prof.ssa Cristina Limatola (Prorettrice allo Sport e al Benessere)

Dott.ssa Manuela Di Centa (Consigliera del Ministro per la valorizzazione e lapromozione del turismo montano e sportivo)

Sottosegretario On. Valentina Vezzali (Sottosegretario della Presidenza delConsiglio dei Ministri con delega allo Sport)

Prof. Maurizio Barbieri (Direttore SapienzaSport)

Ne discutono con:

Studentesse e studenti Sapienza

Rappresentanti di Sapienza in Movimento presso Sapienza Sport

L’obiettivo è di sviluppare un dialogo interdisciplinare incentrato sui temi delturismo, dello sport e degli stili di vita sostenibili come fattori utili per definire gliorizzonti futuri per il rilancio del Paese. Nel corso della tavola rotonda sarannopresentati i reportage vincitori del contest.

Partecipano:

Dott.ssa Rossana Ciuffetti (Direttore Scuola dello Sport);

La Scuola dello Sport per la valorizzazione del turismo sportivo

Dott. Stefano Lori (capo progetto UEFA Euro2020 per Roma Capitale) – L’impatto turistico di un grande evento come Uefa euro 2020;

Prof.ssa Fancesca Grassi (Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Sapienza Università di Roma)

Montagna: una pluralità di approcci a sport e turismo?;

Dott. Marco Mazzi (Phd Sport Event Management reseacher IOC topics studies) . Sport, un asset che garantisce l’immediata ripresa del turismo;

Prof. Alessandro Laviano (Professore Associato di Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, Sapienza Università di Roma);

Live as Italians: grande bellezza e longevità in salute;

Dott. Diego Nepi Molineris (Sport e Salute SpA) Losport che fa squadra?.

Saranno premiati i vincitori dei contest (clip promozionali e reportage) e della staffetta sportiva nelle discipline dell’atletica e del nuoto.

La premiazione, presieduta dalla Prof.ssa Sabrina Lucibello, Coordinatrice delCDL di Disegno Industriale e Responsabile del Centro Saperi&Co, avverrà allapresenza di un rappresentante istituzionale.

In occasione della premiazione sarà inaugurata la Fiaccola della Minerva, simbolo dell’attività sportiva di Sapienza, realizzata dal Fab Lab di Saperi&Co.