L’A.C. ChievoVerona lancia la nuova versione della piattaforma e-commerce chievostore.com, disponibile sia nella versione desktop, sia in versione responsive, ottimizzata per i device mobili.

Il negozio ufficiale online gialloblù è stato ridisegnato da Nexidia per garantire una user experience semplice e comoda. Il portale permette l’accesso e la scelta dei prodotti attraverso una immediata visualizzazione con una modalità estremamente intuitiva nella selezione che porta alla concretizzazione dell’acquisto.

All’interno di chievostore.com è disponibile l’intera gamma delle divise da gioco della stagione 2020/21 e l’ampia linea d’abbigliamento tecnico, a cui si aggiunge la collezione dedicata al tempo libero (giubbotti, polo, t-shirt e cappellini). Completa la proposta l’immancabile selezione “kit stadio” con gli accessori di rito (guanti, cappellini e le sciarpe in più colori) e tanti altri gadget e idee regalo per i tifosi. A vantaggio dei numerosi sostenitori sparsi per l’Italia e il mondo, la nuova piattaforma è integrata con un sistema di spedizioni che consente la consegna a casa di ogni acquisto. Resta ovviamente aperto al pubblico ai consueti orari lo Store ufficiale di Verona al Bottagisio Sport Center.

Enrico Corvaglia (Responsabile Commerciale A.C. ChievoVerona): «Il punto vendita online è da anni un riferimento per ogni tifoso gialloblù, cosi come lo è il Chievo Store al Bottagisio Sport Center. Il momento storico e l’imponente crescita delle richieste attraverso il portale di e-commerce per le maglie da gioco e tutto il materiale griffato ci ha imposto di adeguare ulteriormente gli strumenti e i canali digitali con cui sviluppare l’interazione con i nostri tifosi, incluso l’aspetto legato alle richieste di merchandising ufficiale. Il ChievoVerona è una società che riscuote simpatie in tutta Italia e nel mondo, oltre che nel territorio di riferimento. Grazie alla nuovissima release di chievostore.com i nostri tifosi hanno a disposizione uno strumento intuitivo ed efficace con cui possono sentirsi vicini alla società e alla squadra e vivere ancor di più la passione gialloblù indossando i nostri colori». (fonte: AC Chievo Verona)