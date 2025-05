Kickboxing – Il 18enne aostano Attanasio sbanca il “SuperFighter by Leone 1947” e vola a Oktagon Roma a novembre 2025.

(da RiminiWellness) – Si è conclusa, nella giornata di sabato 31 maggio, l’edizione 2025 del torneo “SuperFighter” (kickboxing – Fight Code Rules – fino a 75kg di peso) promosso da Leone 1947, con il supporto advisoring della FIGHT1 di Carlo Di Blasi) all’interno del suo padiglione/stand, nel complesso fieristico di RiminiWellness (dove è ancora in corso la 19ima edizione della manifestazione romagnola).

Il torneo (ad eliminazione diretta) ruotava attorno a 8 kickboxer, distribuiti tra quarti di finale, semifinali e finale 1°-2° posto (l’evento si è svolto tra le ore 11 e le 17:30 di sabato) con diretta sul canale Youtube di Leone 1947. L’extra round previsto eventualmente solo in finale ed obbligatorio per i giudici era sempre il verdetto di vittoria.

Il vincitore, oltre ad incassare il montepremi, la cintura di campione SuperFighter 2025 ed uno shooting fotografico con l’azienda Leone, ha conquistato soprattutto il pass (nella categoria di peso fino a 75kg) di Oktagon Roma, il più importante galà italiano nel settore dei combat sports) in programma nel mese di novembre (2025). La manifestazione sportiva si è svolta alla “Leone Arena” nel padiglione A5/stand C5.

Nei quarti di finale Alessandro Venuto (Dojo Miura Torino – n.1 del ranking) ha superato, per split decision (2-1), numero 1, Alessandro “El Patròn” Farez (Dynamic 1986 Milano). Francesco Marchione (n.2), del Milleculure Napoli, prima della chiusura del 3° round, ha vinto su Khalid El Abboubi (Legionar Fight Team Poviglio/RE), fermato per intervento medico (dopo un taglio interno all’altezza dell’occhio destro). Lorenzo Ghislotti (Free Combat Academy/Bergamo) ha superato nettamente (3-0) l’avversario Angelo Colombo in un ideale derby regionale (quest’ultimo infatti combatte per la Lottatori Milano). Il giovane Davide “Alien” Attanasio (Rocky Gym Aosta), tra le sorprese di questo torneo, è volato in semifinale dopo aver vinto, per split decision (2-1), sul più esperto Manuel “Ronin” Spinelli (Tridentum Fighting – Vigolo Vattaro / Trento), crollato nel terzo ed ultimo round (dopo essere stato inizialmente in vantaggio).

Il livello è cresciuto nettamente in concomitanza con le semifinali. Sempre Francesco Marchione ha vinto (per 3-0) su Alessandro Venuto (20 incontri: 10 vittorie, 9 sconfitte e 1 pari), arrivato a questo secondo match con un problema alla mano destra e con segni evidenti sulle gambe (dopo aver subito per tutto il precedente match i colpi di Farez). Venuto, prima dell’inizio del torneo, era accreditato come possibile vincitore finale soprattutto per l’esperienza maturata negli sport da combattimento (infatti aveva conquistato nel biennio 2023/2024 il titolo italiano FIGHT1 classe “A”). Marchione,invece, aveva disputato 17 incontri, per un totale 12 vittorie, 3 sconfitte e 2 pari. E’ campione italiano Fight1 Classe “A” 2025.

Un’immagine dello stand di Leone in prossimità della “Leone Arena” location scelta per il torneo SuperFighter 2025 by Leone – foto agenzia Sporteconomy (tutti i diritti riservati)

Lo ha ragigunto in finale l’emergente, ma già molto determinato, il 18enne Davide Attanasio, forte solo di 5 incontri (4 vittorie, 1 sconfitta e zero pareggi). Nella seconda semifinale ha vinto, sempre per 3-0, sul bergamasco Lorenzo Ghislotti (tra gli atleti più attesi(, che, però, si è disunito in alcuni momenti non risultando sempre incisivo. Nell’ultimo round l’aostano ha saputo sfruttare al massimo il calo fisico, oltre che mentale, di Ghislotti, che vantava, tra l’altro, un palmares di tutto rispetto: 12 incontri, di cui 8 vittorie 4 sconfitte e zero pareggi. Di fatto sono arrivati in finale il n.2 del ranking del torneo (Francesco Marchione) e il n.4 (Davide Attanasio). Quest’ultimo è anche campione italiano WPKC 2025. Tutti i match si sono svolti in 3 round da 3 minuti ciascuno. Commissario evento e direzione gara FIGHT1 è stato il promoter milanese Carlo Di Blasi, con il matchmaking e supervisor di Fight1, l’esperto Francesco Migliaccio (l’evento è stato presentato da Elena Russu e ha visto il commento tecnico del giornalista milanese, specializzato in combat sports, Jack Brunelli).

Il kickboxer valdostano Davide Attanasio (nella foto in primo piano), a sorpresa, ha superato con un combinazione di colpi (culminata con un montante sinistro al fegato, anticipato da una sequenza precisa: ovvero jab e gancio destro alto al viso), il 20enne atleta campano Francesco Marchione, che, dopo pochi secondi, si è accasciato sul ring senza più rialzarsi. Vince, pertanto, con un KO netto al primo round e vola ad Oktagon Roma nel prossimo mese di novembre.

SuperFighter by Leone 1947 si conferma, anche in questa edizione di RiminiWellness, un talent event di assoluto livello. Si chiude con la vittoria di un prospekt del Nord Italia (il più giovane in questa competizione) destinato a farsi strada nel mondo degli sport da combattimento. E’ lui il “re” del ring romagnolo e vince dopo aver condotto, con determinazione e coraggio, l’intero torneo dai quarti fino alla finale per il 1° e 2° posto.

Questo evento anticipa, di pochi giorni, un’altra grande kermesse di kickboxing e muay thai, organizzata sempre da Carlo Di Blasi, con la presenza di Leone 1947 e di RTL 102.5 nel ruolo di partner storici. Parliamo di Oktagon Valle d’Aosta, in programma al Courmayeur Sport Center sabato 7 giugno 2025 (a partire dalle ore 17 con i sei match previsti nella lead card), con ben 30 atleti e 15 match, di cui 4 titoli mondiali ISKA kickboxing/muay thai. Il match più importante è la sfida iridata di kickboxing tra la valdostana Martine Michieletto (n.1 del raking. ISKA nella sua categoria) e la portoghese Débora Évora Barbosa (nella categoria di peso fino a 57 kg).

L’intero evento sarà trasmesso dal network mondiale DAZN. Già il 6 giugno alle ore 11 in piazza Ange a Courmayeur ci sarà la conferenza stampa ufficiale, prima del peso degli atleti (alle ore 18) allo SkyWay. Una manifestazione internazionale che sta crescendo di giorno in giorno grazie anche al supporto delle istituzioni locali (l’assessorato allo sport della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Comune di Courmayeur, location dell’evento).