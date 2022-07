Kickboxing: i risultati dell’Antares Fight Night 2022

Vincono ad Edolo (BS) all’Antares Fight Night (la più importante kermesse di combat sports dell’arco alpino tricolore) i rispettivi titoli mondiali ISKA con due ottime prestazioni Martine Michieletto e Christian Guiderdone. Molto positivo anche il ritorno di un Gheorghita (nella categoria di peso ai limiti dei 65kg) nuovamente sui suoi alti livelli, esaltante prova di Batita e Coriolano in un match bellissimo per pathos ed emozioni, conferma di Ajouatsa contro un ottimo avversario molto tecnico come Abdelali, e poi la savate pro che ha visto emergere le qualità di Galleano e l’esplosività di Barbaro, vittoriosi contro due ottimi opponenti.

Nel corso dell’evento annuncio del campione romano Mattia Faraoni che, insieme al presidente di Fight1 Carlo Di Blasi, si è sbilanciato su un possibile ritorno sul ring mondiale a Roma (nel prossimo mese di novembre).

I RISULTATI DELL’ANTARES FIGHT NIGHT 2022:

SAVATE PRO 4X2 65 KG Amdoune (Savate Val Borbera) vs Galleano (Camalli deZena) vince ai punti Galleano

SAVATE PRO 4X2 72 KG Barbaro (Team Iaia) vs Scialino (Trieste) vince ai punti Barbaro

FCR 3X3 80 KG Coriolano (Brithers of Fighting) vs Batita (The King of Fight) vince ai punti Batita

FCR 3X3 67 KG Ajouatsa (Kombat Sport) vs Abdelali (Mirafiori Kombat) vince ai punti Ajouatsa

FCR 3×3 65 KG Maroni (Martial Gym) vs Gheorghita (Gtr Fight Team) vince ai punti Gheorghita

TITOLO MONDIALE ISKA ORIENTAL RULES 75 KG Sifi (Team Sifi) vs Guiderdone (Team Carvelli) vince ai punti Guiderdone

TITOLO MONDIALE ISKA K 1 RULES 57 KG Grappehaus (Amsterdam) vs Michieletto (Fighting valle d’Aosta) vince ai punti Michieletto