Kappa rinnova con l’SSC Napoli per un ulteriore biennio

Il Gruppo BasicNet e la SSC Napoli hanno annunciato nelle ultime ore il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione tecnica. Gli “azzurri” vestono Kappa dal 2015. L’accordo è per 2 ulteriori stagioni sportive.

Il rinnovo di due anni rispetto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato voluto da Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e da Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli – nell’ottica di poter discutere i termini di un nuovo accordo di più lungo periodo senza interferire con l’andamento delle attività industriali correlate già in corso per le prossime due stagioni sportive.

Nei mesi scorsi si era parlato dell’interesse di altri marchi di sportswear per l’SSC Napoli, poi a sorpresa l’annuncio dell’estensione del contratto di sponsorship e fornitura tecnica con l’azienda piemontese.